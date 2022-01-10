На Херсонщині за минулу добу діагностували 12 випадків захворювання на COVID-19

У Херсонській області за минулу добу, 9 січня, зафіксували 12 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Про це йдеться на сторінці Херсонської облдержадміністрації у Facebook.
Нові випадки зареєстрували у Херсонському районі. Там захворіло 11 людей. Ще один випадок виявили в Скадовському районі.
Стан хворих задовільний, 8 хворих перебувають на самоізоляції, до медичних закладів госпіталізували 4 людей.
Також за минулу добу одужала 61 людина, двоє померли.
Тож наразі в області 79 251 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус. З них 75 353 людини побороли недуг, 1146 людей інфіковані COVID-19, 2752 людини померли.
Що відомо:
- За попередню добу, 8 січня, в Херсонській області зафіксували 30 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
- На Херсонщині зріс рівень госпіталізації хворих з COVID-19, за індикаторами визначення рівнів епідемічної небезпеки.
- Від 30 грудня всі області України знаходяться у "жовтій" зоні епіднебезпеки.
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