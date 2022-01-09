На Херсонщині зріс рівень госпіталізації хворих з COVID-19, за індикаторами визначення рівнів епідемічної небезпеки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2022 року.
Про це написано на сайті Міністерства охорони здоров'я України.
Сайт Міністерва охорони здоровя України
Згідно з цими даних Херсонська область відповідає показникам "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки.
Всі інші показники, за якими визначається зона в якій має перебувати область відповідають "жовтому" рівню.
Що відомо:
- Від 30 грудня всі області України знаходяться у "жовтій" зоні епіднебезпеки.
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