На Херсонщині зріс рівень госпіталізації хворих з COVID-19, за індикаторами визначення рівнів епідемічної небезпеки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2022 року.

Про це написано на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Сайт Міністерва охорони здоровя України Індикатори визначення епіднебезпеки

Згідно з цими даних Херсонська область відповідає показникам "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки.

Всі інші показники, за якими визначається зона в якій має перебувати область відповідають "жовтому" рівню.

Що відомо:

Від 30 грудня всі області України знаходяться у "жовтій" зоні епіднебезпеки.

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