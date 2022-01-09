На Херсонщині за минулу добу виявили 30 випадків захворювання на COVID-19

За минулу добу, 8 січня, в Херсонській області зафіксували 30 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.

Нові випадки коронавірусу це:

24 людини з Херсонського району,

4 мешканці Скадовського району та двоє з Каховського району.

Стан хворих задовільний, 23 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 7 осіб.

Померла одна людина, 62 мешканці області одужали.

Наразі в області 79 239 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо:

За минулу добу, 7 січня, на Херсонщині зафіксували 1 новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

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