На Херсонщині за минулу добу виявили 30 випадків захворювання на COVID-19

За минулу добу, 8 січня, в Херсонській області зафіксували 30 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.
Нові випадки коронавірусу це:
- 24 людини з Херсонського району,
- 4 мешканці Скадовського району та двоє з Каховського району.
Стан хворих задовільний, 23 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 7 осіб.
Померла одна людина, 62 мешканці області одужали.
Наразі в області 79 239 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
Що відомо:
- За минулу добу, 7 січня, на Херсонщині зафіксували 1 новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19.
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