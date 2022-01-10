Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявило про 7 939 затриманих під час протестів. Про це повідомляють, зокрема, Telegram-канал ORDA й інформагентство КазТАГ у Telegram.

“У всій країні затримані 7939 людини. Ситуаційний центр МВС повідомляє, що правоохоронці спільно з військовослужбовцями Нацгвардії і спецпідрозділів в Алмати на 2 ринках затримали 207 людей. Вилучили 5 викрадених авто, викрадені товарно-матеріальні цінності, 2 одиниці гладкоствольної та 4 холодної зброї”, — йдеться у повідомленні.

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки, а президент країни Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

За даними МВС Казахстану, станом на ранок 9 січня в країні затримали 5 135 учасників масових протестів. З них за підозрою у скоєнні особливо тяжких злочинів 134 особи відправили в ізолятори, до 516 громадян застосували адміністративний арешт.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу