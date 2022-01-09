Пішли колядувати й загубились: патрульні Кривого Рогу знайшли зниклих дітей

8 січня до поліції Кривого Рогу звернулась мешканка мікрорайону Військове містечко: жінка повідомила, що напередодні двоє її дітей пішли до сусідів колядувати та не повернулись додому. Про це повідомлено на фейсбук-сторінці Патрульної поліції Кривого Рогу.

За словами жінки, її синам — 7 та 10 років. Разом із матір’ю інспектори обстежили прилеглі території, але дітей не знайшли.

Тоді до пошуків залучили найближчі екіпажі. Хлопчиків виявили на площі Визволення, в іншому районі міста.

"Маленьких мандрівників передали матері. Діти цілі та неушкоджені", – мовиться в повідомленні.

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