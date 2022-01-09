Снігопади та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди

По всій території України 9 січня очікується погіршення погодних умов. Зокрема, синоптики прогнозують ожеледицю та снігопади.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, протягом доби у західних, північних, центральних та східних областях на дорогах очікується ожеледиця. Вночі в Карпатах, на території Рівненської й Житомирської областей, а також вранці й вдень у Київській області — значний мокрий сніг і його налипання.

"Приріст снігового покриву 4-10 см (I рівень небезпечності, жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях", — попередили в ДСНС.

Крім того, у відомстві попередили, що 8-10 січня на річках басейну Прип'ятi продовжиться підйом рівнів води на 0,1-0,3 метра з можливим виходом води на заплаву, а також на річці Горинь в районі Дубровиці з подальшим затопленням заплави (І рівень небезпеки, жовтий).

За даними Укргідрометцентру, денна температура повітря 9 січня коливатиметься від -1...-2°C у центрі та на півночі країни до +7°C на півдні. Нічні температурні показники коливатимуться від 0...-2°C на півдні до -8...-10 °C на сході України.

Що відомо

Влада Києва вирішила обмежити з 9 січня в'їзд вантажівок до міста через снігопад.

У Києві метеорологічна зима прийшла на 3 тижні пізніше кліматичної норми. Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

У деяких місцях в Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.

На Алясці зафіксували нові температурні рекорди.

Всесвітня метеологічна організація визнала новий температурний рекорд в Арктиці — 38°C тепла.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу