У Миколаєві дев'ятого січня до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування зимової ковзанки на Соборній площі.

Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Національної поліції у Миколаївській області Інна Парфенова.

За словами Інни Парфенової, повідомлення про замінування правоохоронці отримали о 13:00.

На місце події направлені профільні служби.

Станом на 14:00 обстеження території завершилися. У пресслужби відомства повідомили, що правоохоронці не виявили будь-яких предметів, які б могли становити загрозу життю чи здоров’ю людей.

Триває встановлення особи, яка повідомила про замінування.

Що відомо

Президент Володимир Зеленський 25 березня підписав Закон "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян" № 1292-ІХ.

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, якщо завідомо неправдиве повідомлення стосується критично важливих об’єктів інфраструктури або будівель і споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, або закладів охорони здоров’я, або закладів освіти (таке діяння карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років).

До восьми років позбавлення волі призначатимуть тим, хто повідомив про неправдиве замінування, зокрема, шкіл, дитсадків, лікарень та будівель органів влади. Раніше за такі повідомлення загрожувало щонайбільше шість років.

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