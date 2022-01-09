Упродовж 8 січня на Івано-Франківщині рятувальники витягували зі снігових заметів автомобілі. Зокрема, шкільний автобус, в якому перебували 23 дитини та троє дорослих, і карету швидкої допомоги. Про це Суспільне інформує управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

"Об 11:45 у селі Стримба Надвірнянської громади надзвичайники допомогли медикам відбуксирувати "швидку", що застрягла на засніженому відтинку дороги", — повідомляють в управлінні.

Крім того, о 14:50 у селі Космач Косівського району рятувальники витягнули зі снігового замету шкільний автобус, в якому їхали 23 дитини й троє дорослих.

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