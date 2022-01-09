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На Житомирщині за добу діагностували 79 нових випадків коронавірусу, двоє людей померли
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На Житомирщині за добу діагностували 79 нових випадків коронавірусу, двоє людей померли

Олена Слободенюк
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На Житомирщині за добу діагностували 79 нових випадків коронавірусу, двоє людей померли УНІАН

На Житомирщині за добу, 8 січня, фахівці обласного лабораторного центру діагностували коронавірус у 79 жителів області. Померли двоє людей, котрі хворіли на COVID-19.

Про це 9 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані обласного лабораторного центру. 8 січня лабораторний центр провів 289 досліджень на наявність захворювання – у 79 жителів області підтвердили діагноз.

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли ще двоє людей:

  • в Андрушівці – 53-річний чоловік;
  • у Любарі – 80-річнийчоловік.

На Житомирщині офіційно зареєстровано 3283 летальні випадки серед жителів, котрі хворіли на COVID-19.

8 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 13 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 141 671 жителі, 135 753 з яких вже одужали.

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