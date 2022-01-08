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Житомирські екологи розповіли, куди можна подіти новорічну ялинку після свят
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Житомирські екологи розповіли, куди можна подіти новорічну ялинку після свят

Олена Слободенюк
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Житомирські екологи розповіли, куди можна подіти новорічну ялинку після свят Фото: Facebook Державної екологічної інспекції

Фахівці Державної екологічної інспекції розповіли, куди можна подіти новорічну ялинку після свят. Екологи радять здавати ялинки на переробку. Інформацію про це опублікували на сторінці Державної екологічної інспекції Поліського округу у мережі Facebook.

У Житомирі утилізацією новорічних деревець – ялинок та сосен – займатиметься комунальне підприємство "Автотранспортне підприємство-0628" Житомирської міської ради. Залишати сосни та ялинки можна біля місць збору сміття у дворах або ж самостійно привозити дерева на підприємство за адресою в Житомирі: провулок 3-й Транзитний, 65, де розташоване "Автотранспортне підприємство-0628".

У пунктах утилізації дерева подрібнюють на щепу, яку в подальшому використовують для виробничих та інших потреб.

Житомирські екологи розповіли, куди можна подіти новорічну ялинку після святФото: Facebook Державної екологічної інспекції

Ялинки можна залишати біля місць збору сміття

Що відомо

  • У 2020 та 2021 роках у Житомирі ялинки на утилізацію приймало комунальне підприємство "Зеленбуд". Для цього в місті відкривали спеціальні пункти прийому.
  • Під час утилізації хвойні дерева проходять обробку через агрегат для подрібнення гілок. Результатом роботи є щепа, яку використовували для обігріву теплиць та захисту ґрунту від пересихання та перегріву.
  • З 2020 року в Житомирі не встановлюють новорічну ялинку. Натомість прикрашають 27-метрову ялинку, котра росте на вулиці Михайлівській. У 2021 році ялинку відкривали 19 грудня. На початку грудня вулицю Михайлівську У Житомирі вулицю Михайлівську прикрасили блакитними ялинками у діжках.

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