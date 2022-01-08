Чуднівський дитячий ляльковий театр "Гармонія" почав новий театральний сезон виставою, у якій дебютували наймолодші актори. Акторській майстерності дітей безкоштовно навчають у гуртку на базі театру. Про це Суспільному розповіла керівниця гуртка Людмила Брайон.

За її словами, наразі гурток відвідують 30 дітей віком від дев'яти до 15 років. Сезон починали виставою, у якій задіяли наймолодших акторів.

"До нас приходять діти, котрі мають акторські здібності, і ми допомагаємо розвинути їхні таланти. Наш гурток поділений на дві групи – старшу й молодшу. Наразі чисельнішою є молодша група, у якій займається 17 дітей. Найменші з них – учні четвертого класу Чуднівського ліцею. Вони й дебютували у прем’єрі лялькової вистави "Пригоди Колобка в лісі", з якої розпочався наш новий театральний сезон. Ми планували прем’єрний показ цього спектаклю навесні 2022 року, однак юні актори виявили бажання виступити з виставою перед вихованцям будинку школяра в ці зимові дні, щоб зробити для них новорічно-різдвяний сюрприз", – говорить Людмила Брайон.

Фото надане Людмилою Брайон Людмила Брайон каже, що акторської майстерності дітей у гуртку навчають безкоштовно

Фото надане Світланою Сказковою Перед розподілом ролей діти проходять проби і вчать образ свого героя

Готуючи лялькову виставу, юні артисти спочатку пройшли проби на ролі казкових персонажів, а на репетиціях підбирали голоси, працювали над дикцією, втіленням образу та вивчали відповідні рухи.

"Ми працюємо з ляльками-рукавичками, нам треба вміти керувати лялькою та робити правильні жести рукою, – каже Ірина Ломакіна, котрій дісталась головна роль Колобка. – Наша керівниця Людмила Валентинівна вчить нас вкладати в кожну ляльку різні емоції та інтонацію голосу, щоб якнайкраще передати характер казкового героя. Ми ретельно тренувалися і дуже раді, що глядачам сподобався наш ляльковий спектакль".

Фото надане Світланою Сказковою Ірина Ломакіна каже, що вони ретельно готувалися до вистави

Лялькова вистава про пригоди Колобка створена за мотивами відомої казки, щоправда, її переписали на новий сучасний лад, що більше подобається дітям.

"Наші казкові персонажі спілкуються у Фейсбуці, роблять селфі, беруть участь у вечірці, співають. Я граю роль Лисички, яка не з’їдає Колобка, бо він втікає від усіх звірів і живий та неушкоджений повертається до бабусі й дідуся. У цієї казки щасливий кінець і повчальний зміст. Ми хотіли донести дітям, що треба поважати й слухати дорослих і без їх дозволу не йти з дому", – розповідає акторка театру Каріна Ковальчук.

Фото надане Світланою Сказковою Каріна Ковальчук каже, що стара казка на новий лад подобається дітям набагато більше

"Я люблю наш гурток – там нас вчать перевтілюватися в різних героїв і говорити їхніми голосами, – говорить Тетяна Киричук. – У нашому спектаклі звучать народні пісні та українська музика. Я виконую роль Вовка і з’являюся на сцені під гопак. А ще я змінюю тембр свого голосу. Мені подобається грати у виставі. Я хочу бути акторкою, як моя бабуся".

Фото надане Світланою Сказковою Тетяна Киричук каже, що їй подобаються заняття з акторської майстерності

Бабуся Тетяни Валентина Богодвид розповіла кореспондентам Суспільного, що понад сорок років є акторкою Чуднівського народного аматорського театру і радіє, що онучка продовжує сімейну акторську традицію.

"У ляльковому театрі діти мають можливість реалізовувати свої творчі здібності, удосконалювати мову, проявляти творчу фантазію та вчитися акторській майстерності. З дітьми проводять гарну роботу, адже за сім років свого існування цей ляльковий театр уже тричі здобував перемогу в обласному фестивалі-конкурсі театрального мистецтва "Зірочки Мельпомени" та неодноразово ставав його призером", – каже Валентина Богодвид.

Фото надане Валентиною Богодвид Валентина Богодвид розповіла, що її онучка продовжує акторську сімейну традицію

Фото надане Світланою Сказковою Діти показали виставу перед учнями Чуднівського ліцею

Заняття у гуртку – безкоштовні. Людмила Брайон говорить, що вони і далі працюватимуть з дітьми та сподіваються на послаблення карантинних обмежень. У такому разі діти зможуть показати лялькову виставу учням початкових класів та вихованцям дитячих садочків Чуднівської громади.

Фото надане Світланою Сказковою У разі послаблення карантину діти зможуть гастролювати з виставою у школах та садочках

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