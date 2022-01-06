Житомирські податківці попереджають про штрафи за торгівлю без реєстраторів розрахункових операцій, якими з 1 січня 2022 року мають користуватися платники єдиного податку першої-четвертої груп. Про це Суспільному розповів керівник відділу обласного управління Державної податкової служби Сергій Яремчук.

За його словами, у такий спосіб податківці контролюватимуть обсяг виручки фізичних осіб підприємців і другої, третьої та четвертої груп.

"Платники не повинні боятися встановлювати реєстратори розрахункових операцій, тому що додатково сплачувати податки не потрібно. Лише регулюється виручка, яка на другій групі не повинна перевищувати 5 мільйонів, а на третій – 7 мільйонів", – каже Сергій Яремчук.

Фото: Суспільне Житомир Сергій Яремчук каже, що реєстратори дозволять контролювати виручку підприємців

Фото: Суспільне Житомир З 1 січня 2022 року підприємці усіх чотирьох груп повинні мати реєстратори для розрахунків

Якщо підприємці торгуватимуть без реєстратора розрахункових операцій, то у разі першого порушення штраф складатиме 100 % від реалізованого товару, у повторному випадку – 150%.

Житомирський підприємець Андрій Попов говорить, що встановлення реєстраторів негативно вплине на подальший розвиток малого та середнього бізнесу.

"На думку підприємців, такі закони знищують малий бізнес в нашій країні. Обслуговування непрограмного касового апарату обходиться у 70 тисяч на рік. Я впевнений, що 80 відсотків підприємців підуть в тінь або закриються", – каже підприємець.

Фото: Суспільне Житомир Андрій Попов говорить, що встановлення реєстраторів погано вплине на малий та середній бізнес

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Алла Гудзевич каже, що спочатку страшно було користуватися реєстратором, а тепер вже звикла

Продавчиня Алла Гудзевич розповіла кореспондентам Суспільного, що до цього чеки за проданий товар вона виписувала від руки, а з 2022 року довелося опанувати програмний реєстратор розрахункових операцій.

"Спочатку ми дуже переживали і боялися встановлювати реєстратори. За обслуговування програмного реєстратора ми сплачуватимемо 980 гривень на рік. Якщо є Інтернет, то ти заходиш у програму і по касовому апарату пробиваєш чеки. Чеки можна відправляти на електронну пошту чи через QR-коди. Для покупців, які не мають смартфонів, ми купуватимемо чекодрук, ми його вже замовили", – говорить продавчиня.

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