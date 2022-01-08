За добу COVID-19 діагностували у 296 мешканців Львівщини

На ранок 8 січня на Львівщині зареєстрували 296 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 237 людей одужали, 3 – померли.

Такі дані повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу, 7 січня, у Львівській області провели 953 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 296 людей", – повідомили в ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький: 8;

Золочівський: 4;

Львівський: 40 (м. Львів – 148);

Самбірський: 8;

Стрийський: 20;

Яворівський: 5;

Червоноградський: 63.

У стаціонарах ковід-лікарень перебуває 907 людей. У реанімації – 90 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 32.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 222 163 людей. Померли – 6050 людей. 209 671 мешканець області одужав від коронавірусної інфекції.

Що відомо

На ранок 7 січня на Львівщині зареєстрували 494 нових випадків інфікування коронавірусом. 190 мешканців області одужали, 6 – померли.

Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.

У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону