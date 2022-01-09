4-річний хлопчик, який травмувався у ДТП на Калущині, перебуває в Івано-Франківській обласній дитячій лікарні. У дитини — перелом стегна. Про це Суспільному повідомив головний лікар медзакладу Тарас Мельник.
"Хлопчик лежить у травматологічному відділенні. У нього — перелом стегна. Стан стабільний. Медики надають усю необхідну допомогу", — сказав Тарас Мельник.
Що відомо
8 січня приблизно о 16:00 у селі Середній Угринів Калуського району сталася ДТП — зіткнулися автомобілі Citroen Berlingo та Mercedes-Benz. Внаслідок аварії травмувалася 4-річна дитина.
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