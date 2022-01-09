logo logo
Стало відомо про стан 4-річного хлопчика, який травмувався у ДТП на Франківщині
Регіони

Стало відомо про стан 4-річного хлопчика, який травмувався у ДТП на Франківщині

Степан Пенкалюк
·
·
Стало відомо про стан 4-річного хлопчика, який травмувався у ДТП на Франківщині Unsplash/AgFang

4-річний хлопчик, який травмувався у ДТП на Калущині, перебуває в Івано-Франківській обласній дитячій лікарні. У дитини — перелом стегна. Про це Суспільному повідомив головний лікар медзакладу Тарас Мельник.

"Хлопчик лежить у травматологічному відділенні. У нього — перелом стегна. Стан стабільний. Медики надають усю необхідну допомогу", — сказав Тарас Мельник.

Що відомо

8 січня приблизно о 16:00 у селі Середній Угринів Калуського району сталася ДТП — зіткнулися автомобілі Citroen Berlingo та Mercedes-Benz. Внаслідок аварії травмувалася 4-річна дитина.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди