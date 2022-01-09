Вночі 9 січня у селі Іллінці Коломийського району горів житловий будинок. На пожежі рятувальники знайшли тіло 59-річного чоловіка. Про це йдеться на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
Повідомлення про пожежу до Служби порятунку надійшло приблизно о 00:50.
"Вогонь гасили восьмеро надзвичайників за допомогою двох спецавтомобілів. На пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка", — йдеться у дописі.
Пожежники локалізували займання приблизно о 1:30, а менш ніж за годину — ліквідували. Причину пожежі та збитки встановлюють.
Що відомо
Упродовж 2021 року на Івано-Франківщині рятувальники зареєстрували 2 500 пожеж, під час яких загинули 34 людини. 32 із них померли під час пожеж у помешканнях.
Прикарпатські рятувальники підготували низку порад, як безпечно перебути зиму в приватному будинку.
Отож, якщо ви обігріваєте помешкання пічкою, потрібно дотримуватися таких правил:
- перед початком та впродовж усього опалювального сезону необхідно чистити димоходи та печі від сажі, щоб вони не зайнялися;
- біля кожної печі перед грубкою на підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше 0,5 на 0,7 м;
- усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені;
- попіл та шлаки, які видаляють з грубки, потрібно заливати водою та виносити в спеціально відведені місця.
Заборонено під час використання пічок:
- залишати печі, в яких горять дрова, без нагляду або дозволяти наглядати за ними дітям;
- користуватися печами, які мають тріщини;
- ставити горючі речовини чи дрова безпосередньо перед грубкою;
- сушити та складати на печах одяг, дрова тощо;
- застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини;
- розпалювати печі з відкритими дверцятами грубки;
- зберігати у кімнатах запас палива, який перевищує добову потребу.
Категорично заборонено:
- залишати дітей біля печей, які горять, без догляду дорослих;
- застосовувати для опалення помешкання нестандартне (саморобне) електронагрівальне обладнання;
- використовувати кабелі та проводи з пошкодженою ізоляцією;
- залишати під напругою незаізольовані кабелі та проводи;
- обгортати електролампи та світильники папером, тканиною чи іншими горючими матеріалами;
- залишати без нагляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, телевізори, радіоприймачі тощо.
Рятувальники закликають неухильно дотримуватися правил безпеки, щоб уникнути нещасних випадків.
У разі пожежі, задимленості, загазованості, обвалу конструкцій будинків і споруд, вибухів технологічного обладнання і приладів – телефонуйте до Служби порятунку за номером "101".
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