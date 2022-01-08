Вночі 8 січня у селі Брустурів Космацької територіальної громади горів житловий будинок. На місці пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка. Про це Суспільне інформує управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації.
Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку приблизно о 4:20. Гасити вогонь вирушили надзвичайники із сіл Космач, Прокурава та міста Косова. Всього працювали восьмеро рятувальників на чотирьох спецавтомобілях, повідомляють на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
"Пожежа виникла на площі 80 м². Вогонь знищив дах і стіни будинку, а також меблі і побутові речі. На пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка", — йдеться у дописі.
Через сильне задимлення надзвичайники гасили вогонь в захисних апаратах. Приблизно о 5:20 рятувальники локалізували пожежу, а о 6:10 — ліквідували.
Причину займання і збитки встановлюють.
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