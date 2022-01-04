На Франківщині розшукують двох хлопців, які під час пожежі врятували медсестру Косівської лікарні, охоплену полум’ям. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Косівської громади Юрій Плосконос.

"Хочу звернути вашу увагу на те, що крім трагедії, ми стали ще й свідками, не побоюсь цього слова, — героїзму. На відео бачимо, як двоє молодих хлопців не побоялися зайти в саме пекло пожежі й гасили вогнегасником Світлану Ватаманюк, на якій спалахнув костюм ковідного захисту", — пише міський голова.

Йдеться про медичну сестру, яка отримала 60% опіків тіла. ЇЇ транспортували у Київський опіковий центр.

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"Саме завдяки їхнім діям у Світлани значно нижчий відсоток опіків, і я надіюся, що вона виживе. Якщо хтось впізнав хлопців на відео або вони самі прочитають цей допис, прошу дати мені знати. Бо громада має знати імена людей, які, ризикуючи власним життям, без роздумів кинулися рятувати інших", — звернувся Юрій Плосконос.

Що відомо

У Косівській центральній районній лікарні, що на Івано-Франківщині, 28 грудня сталася пожежа. Загинули троє пацієнтів медзакладу. Займання виникло о 21:22 на першому поверсі 4-поверхової будівлі лікарні — в реанімації.

Увечері 29 грудня приблизно о 20:00 в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні померла молодша медична сестра, яка отримала 90% опіків тіла під час пожежі у Косівській ЦРЛ.

30 грудня під час візиту на Івано-Франківщину перший заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Комаріда пообіцяв родинам загиблих у пожежі в лікарні фінансову та психологічну підтримку.

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