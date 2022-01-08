Під Тегераном відкрили Алею пам'яті жертв катастрофи літака МАУ

У другу річницю катастрофи українського літака МАУ посольство України в Ірані відкрило під Тегераном Алею пам'яті жертв рейсу PS752. Там висадили 176 дерев на згадку про загиблих.

Про це посольство повідомило у Facebook.

"У другу річницю аварії українського літака під Тегераном посольством офіційно відкрита Алея пам'яті жертв рейсу PS752, на якій заздалегідь було висаджено 176 дерев в пам'ять про всіх загиблих у трагедії", — йдеться в повідомленні.

Співробітники посольства та члени їх сімей встановили на алеї 11 пам'ятних знаків з портретами загиблих українців (дев'ять членів екіпажу і два пасажири). Також вони поклали до пам'ятних знаків квіти, запалили свічки та вшанували пам'ять жертв авіакатастрофи хвилиною мовчання.

Що відомо

Літак МАУ зазнав катастрофи 8 січня 2020 року незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана. Він прямував до Києва. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

11 січня Іран визнав, що випадково збив літак Boeing-737, який належить українським Міжнародним авіалініям. Командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції бригадний генерал Амір Алі Гаджизаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за збиття українського літака.

19 жовтня в Ірані розпочався другий етап переговорів щодо авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" поблизу Тегерану, у якій загинули 176 людей.

24 червня 2021 року офіційна судово-медична експертиза катастрофи літака МАУ, яку проводили Канаді впродовж восьми місяців, нібито не виявила підтверджень, що літак було збито навмисно.

Іран взяв на себе всю відповідальність за збиття літака МАУ і заявив про готовність виплатити однакову компенсацію родичам всіх жертв.

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін зазначив, що українська сторона прагне з’ясувати всі обставини трагедії. Наразі ж українська сторона не отримувала остаточного технічного звіту Ірану щодо причин катастрофи літака Міжнародних авіаліній України, попри заяви місцевих ЗМІ.

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