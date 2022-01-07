Житомирська майстриня Людмила Лаврентюк показала кореспондентам Суспільного, як зробити фігурки для різдвяної шопки за допомогою техніки рукоділля "апсайклінг".

Давати нове життя старим речам, каже майстриня, її хобі. Вироби у техніці "апсайклінг", котра передбачає повторне використання вживаних речей, Людмила Лаврентюк виготовляє понад 10 років. За цей час їй вдалося зробити їх понад тисячу.

Майстриня показала, як з непотрібних речей можна зробити фігурки для різдвяної шопки.

"Я зробила заготовку – це у нас Діва Марія і маленький Ісус Христос. Будемо робити маленьку шопку або ж вертеп. Самі іграшки я робила з намистин та пробок з вина. Обтягнула пробку тканиною, приклеїла до неї намистину, намалювала очі й ротик. Далі буду робити Йосипа – видно, що він пастух. В нього є посох і ще ми поставимо біля нього вівцю", – каже Людмила Лаврентюк.

Фото: Суспільне Житомир Людмила Лаврентюк каже, що фігурки для вертепу можна зробити самому

Фото: Суспільне Житомир

Для прикрас майстриня також використовує різнокольорові паєтки, сніжинки та стрічки.

"Все по колу обклеюємо гарною яскравою стрічкою. Прикрашаю, додаю виробу елегантності та блиску. А якщо ми прикріпимо червоний бантик – це додасть різдвяного настрою", – говорить Людмила.

Фото: Суспільне Житомир

За пів години із використаних речей майстриня виготовила набір різдвяних іграшок.

"Додала паєтки, бантики, дзвіночок і от маємо: Діва Марія та маленький Ісус – нагадування про Різдво. Другий виріб, Йосипа, я теж прикрасила сніжинками та блискітками і маю вже набір. Звісно, кожен зробив би такий виріб по-своєму і цим він особливий", – каже Людмила Лаврентюк.

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