Працівників харчоблоків дошкільних навчальних закладів Житомира навчають працювати на пароконвектоматах. Про це Суспільному розповіла заступниця директора Житомирського міського департаменту освіти Світлана Ковтуненко.

За її словами, це спеціалізоване обладнання встановили у всіх садочках обласного центру. Пароконвектомати закупили для приготування оновленого меню.

"У всіх 46 садочках Житомира встановили таке обладнання, – каже Світлана Ковтуненко. – Є 12-рівневі, 7-рівневі, 5-рівневі. Ми закуповували відповідно до рівнів, залежно від кількості дітей, які є в дошкільному навчальному закладі. Вартість цього обладнання для міського бюджету становить сім мільйонів гривень".

Фото: Суспільне Житомир Світлана Ковтуненко

Фото: Суспільне Житомир

Завідувачка дошкільного навчального закладу №49 Лариса Юрченко розповіла, що у садочку № 49 вже почали харчувати дітей за оновленим меню. За її словами, зараз тривають тендери на закупівлю продуктів харчування.

"Ми поступово переходимо від одного меню до іншого, використовуючи ті продукти харчування, які у нас є в наявності", – каже Лариса Юрченко.

Фото: Суспільне Житомир Лариса Юрченко

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Інженерка-технологиня Ольга Лісогурська півроку працює над розробкою нового меню. Жінка розповідає, що на основі загальнодержавних рекомендацій, кожна область розробляє власне меню, з врахуванням особливостей регіону.

"Особливістю нашого регіону є те, що діти полюбляють страви з картоплі, – каже Ольга Лісогурська. – Також є багато перших страв. Ми їх урізноманітнюємо. Є багато видів борщів, ми їх вносимо в меню".

Фото: Суспільне Житомир Ольга Лісогурська

"Ми використовуємо перевірені збірники рецептур. Таких збірників є багато", – зауважила інженерка-технологиня Анфіса Осипчук.

Фото: Суспільне Житомир Анфіса Осипчук

Фото: Суспільне Житомир

Аби готувати оновлене меню для садочків Житомира, за гроші міського бюджету закупили та встановили пароконвектомати. Зараз триває навчання працівників.

"Ми також отримали пароконвектомати,– каже завідувачка дошкільного навчального закладу №49 Лариса Юрченко. – Вже підключили. Зараз навчаємо персонал харчоблоку працювати на пароконвектоматі. Це допоможе покращити харчування дітей, зробити його дієтичним та безпечним".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

З початку 2022 року вартість харчування в дошкільних навчальних закладах Житомира зросла на 20%. За словами заступниці директора міського департаменту освіти Світлани Ковтуненко, збільшення вартості пов'язане з оновленим меню.

"Переходимо на різноманітність м'яса, – каже Світлана Ковтуненко. – Ми ввели горіхи, заморожені овочі на зимовий період і свіжі овочі у нас будуть у весняно-літній період. Ми зберегли те співфінансування, яке було – 30 на 70. 30% – це міський бюджет, 70% – кошти батьків".

Фото: Суспільне Житомир

Світлана Ковтуненко каже, що готувати їжу в садочках на новому обладнанні розпочнуть після 10 січня.

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