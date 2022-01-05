Працівників харчоблоків дошкільних навчальних закладів Житомира навчають працювати на пароконвектоматах. Про це Суспільному розповіла заступниця директора Житомирського міського департаменту освіти Світлана Ковтуненко.
За її словами, це спеціалізоване обладнання встановили у всіх садочках обласного центру. Пароконвектомати закупили для приготування оновленого меню.
"У всіх 46 садочках Житомира встановили таке обладнання, – каже Світлана Ковтуненко. – Є 12-рівневі, 7-рівневі, 5-рівневі. Ми закуповували відповідно до рівнів, залежно від кількості дітей, які є в дошкільному навчальному закладі. Вартість цього обладнання для міського бюджету становить сім мільйонів гривень".
Завідувачка дошкільного навчального закладу №49 Лариса Юрченко розповіла, що у садочку № 49 вже почали харчувати дітей за оновленим меню. За її словами, зараз тривають тендери на закупівлю продуктів харчування.
"Ми поступово переходимо від одного меню до іншого, використовуючи ті продукти харчування, які у нас є в наявності", – каже Лариса Юрченко.
Інженерка-технологиня Ольга Лісогурська півроку працює над розробкою нового меню. Жінка розповідає, що на основі загальнодержавних рекомендацій, кожна область розробляє власне меню, з врахуванням особливостей регіону.
"Особливістю нашого регіону є те, що діти полюбляють страви з картоплі, – каже Ольга Лісогурська. – Також є багато перших страв. Ми їх урізноманітнюємо. Є багато видів борщів, ми їх вносимо в меню".
"Ми використовуємо перевірені збірники рецептур. Таких збірників є багато", – зауважила інженерка-технологиня Анфіса Осипчук.
Аби готувати оновлене меню для садочків Житомира, за гроші міського бюджету закупили та встановили пароконвектомати. Зараз триває навчання працівників.
"Ми також отримали пароконвектомати,– каже завідувачка дошкільного навчального закладу №49 Лариса Юрченко. – Вже підключили. Зараз навчаємо персонал харчоблоку працювати на пароконвектоматі. Це допоможе покращити харчування дітей, зробити його дієтичним та безпечним".
З початку 2022 року вартість харчування в дошкільних навчальних закладах Житомира зросла на 20%. За словами заступниці директора міського департаменту освіти Світлани Ковтуненко, збільшення вартості пов'язане з оновленим меню.
"Переходимо на різноманітність м'яса, – каже Світлана Ковтуненко. – Ми ввели горіхи, заморожені овочі на зимовий період і свіжі овочі у нас будуть у весняно-літній період. Ми зберегли те співфінансування, яке було – 30 на 70. 30% – це міський бюджет, 70% – кошти батьків".
Світлана Ковтуненко каже, що готувати їжу в садочках на новому обладнанні розпочнуть після 10 січня.
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