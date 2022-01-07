У селі Троща Вільшанської громади для місцевих школярів влаштували майстер-класи, на яких дітей вчили робити дідухи. Про це Суспільному розповіла виконувачка обов’язків директора Трощанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лідія Богачук.

За її словами, навчити дітей техніці виготовлення дідухів запропонували працівники місцевого сільського будинку культури.

"Запропонували навчити плести дідухів, щоб на Різдво діти самі могли зробити цей традиційний родинний оберіг, – каже Лідія Богайчук. ­ – Учні з радістю погодилися, адже різдвяний дідух стає дедалі популярнішим у сучасному житті. Відродження духовної спадщини українського народу, його обрядів та звичаїв завжди буде актуальним. І дуже важливо, щоб діти, спостерігаючи за цим народним обрядом, усвідомлювали своє коріння та поважали традиції українців".

Фото: Людмила Костюк Працівниці будинку культури (зліва направо) Любов Олійник, Людмила Костюк та Олена Островська майже 10 років виготовляють дідухи

Фото: Людмила Костюк Майстер-клас проводили для учнів сьомого класу

Майстер-класи з виготовлення дідухів проводили в обрядовій залі будинку культури. До участі запросили учнів сьомого класу. Усі необхідні для виготовлення дідухів матеріали ще влітку зібрали самі працівники будинку культури.

"Традиційно дідуха роблять з обжинкового снопа, тому колосся треба заготовляти ще під час жнив, – говорить директорка Трощанського будинку культури Любов Олійник. – Майже десять років поспіль ми з працівницями нашого закладу та бібліотеки влітку ходимо на поля і вижинаємо колоски пшениці, жита, ячменю та вівса. Потім в одній із кімнат будинку культури розкладаємо їх, висушуємо і вже з цих колосків робимо дідухів. У нас весь матеріал екологічно чистий".

Фото: Людмила Костюк Любов Олійник каже, що всі матеріали для дідухів вони збирають самі

Фото: Людмила Костюк Перед початком майстер-класу дітям розповіли про значення дідуха в обрядових звичаях українців

Перед початком майстер-класу школярам розповіли про значення найдавнішого атрибуту різдвяної обрядовості українців.

"Нам важливо було донести до дітей, що дідух – це дух усіх попередників роду, який засвідчує те, з якою великою повагою ставилися наші пращури до свого родоводу. Щоб школярі усвідомили, що цей атрибут потрібно робити не механічно, а тільки з шанобливим ставленням. Діти бережно почали складати колосочок до колосочка і вже самі створювали таке диво як дідух", – каже художня керівниця Трощанського будинку культури Олена Островська.

Фото: Людмила Костюк Діти мали можливість самостійно сплести собі дідуха

"Я і всі мої однокласники з великим задоволенням та цікавістю вчилися робити дідухи, які потім принесли до себе додому, – говорить семикласник Трощанської школи Богдан Захарчук. – Мої батьки та бабуся дуже зраділи, що я власноруч зробив на Різдво цей стародавній атрибут. Класно, що він стоїть у нашому будинку. Дідух – це символ достатку і оберіг кожної родини".

Фото: Людмила Костюк Богдан Захарчук розповів, що свій дідух поставить вдома, як оберіг

З виготовленими власноруч дідухами, діти відвідали музей села Трощі, розташований у будинку культури.

"Ми продемонстрували школярам як правильно ставити дідуха на найпочеснішому місці в світлиці, де він перебуває від Різдва до Водохрещ, – розповідає завідувачка Трощанської сільської бібліотеки Людмила Костюк. – Фольклорна палітра та народознавчий колорит музейної кімнати сприяв цьому магічному обряду. Була дуже особлива атмосфера, ніби ми з дітьми переносимося у минуле, в ті часи, коли жили наші діди й прадіди, і продовжуємо ті традиції, які вони розпочали".

Фото: Людмила Костюк Після майстер-класу діти відвідали музей села Троща

Фото: Людмила Костюк Семикласники зі своїми дідухами

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