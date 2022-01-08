Тисячу порцій козацького кулешу готували сьогодні на Красній площі у Чернігові. Варили кашу за рецептом та обрядовою традицією Великодирчинського старостату, що на Седнівщині. За дідівською традицією готують куліш там виключно чоловіки під співи жінок. Таємний інгредієнт – особливий збір трав, повний склад якого досі тримають у секреті.

8 січня на Красній площі куліш готував староста Микола Лапа. Його прізвище корінням тягнеться до козацького роду. Говорить, куліш був найпопулярнішою стравою в регіоні, його готували на всі свята.

"Це давня традиція, бо в нас козацький край. Тому куліш був найпростішою та найсмачнішою стравою".

ФОТО: Суспільне Чернігів Микола Лапа

Пшоно для кулешу у селах Великий Дирчин та Лашуки обов’язково товкли у ножній ступі, так воно ставало м’якшим.

ФОТО: Суспільне Чернігів У Чернігові встановили рекорд: тисяча порцій козацького кулешу з таємним інгредієнтом

Інгредієнти в кулеші класичні усі, говорить Микола Лапа, окрім одного – в нього додають трави, які місцеві збирають о 4:00 на Івана Купала. Зокрема: м’яту, чорнобривці, чебрець та полин, однак повний склад досі тримають в секреті.

ФОТО: Суспільне Чернігів У Чернігові встановили рекорд: тисяча порцій козацького кулешу з таємним інгредієнтом

Ще одна обов’язкова традиція: поки чоловіки варять кашу, жінки співають пісні, щоб куліш був веселим та з душею. Обрядові пісні передавали матері своїм дітям, згадує Любов Буднік.

ФОТО: Суспільне Чернігів У Чернігові встановили рекорд: тисяча порцій козацького кулешу з таємним інгредієнтом

"Сідаємо на печі, вона каже: "Учись українські пісні співати, а то я помру і більше тебе ніхто не научить їх співати". От вони ж і нам передавались. Бабуся передавала моїй мамі, а мама уже передавала мені. Так воно у кожної учасниці нашого колективу, так само і в Дирчині, так само і в Лашуках. Чудові у нас пісні, чарівні пісні: про кохання, про дівочу долю… про козаків. Ну про наше життя-буття".

ФОТО: Суспільне Чернігів Любов Буднік

На Красній площі 8 січня співав Лашуківський аматорсько-фолькльорний колектив "Криниченька". Найстаршій його учасниці Марії Свириденко – 77 років. Однак відчуває себе жінка набагато молодшою.

"Я ж коли малою була ще ходила щедрувати, і тепер дорослою із завідувачкою клубу ми ходимо. У нас ходять по хатах, і порозі співаємо всілякі щедрівки".

ФОТО: Суспільне Чернігів Марія Свириденко

Кулешу зварили 1000 порцій, – так встановили другий великий Різдвяний рекорд, говорить заступниця керівника управління культури міської ради Катерина Литвин. Книгу рекордів Чернігова заснували при управлінні культури у січні 2020 році, тоді на Різдво приготували 200 літрів борщу.

"Сьогодні ми готуємо різдвяний куліш. Хоча, знову ж таки, тема кулешу достатньо популярна у нас на Чернігівщині, але нам хотілося розкрити традицію саме отого чернігівського кулешу, який вміють готувати бабці, в них є певний перелік традицій, про які сьогодні розповідають".

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