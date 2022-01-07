Що переглянути: 5 мультфільмів для різдвяного настрою

Для створення святкового настрою Суспільне підготувало до перегляду п’ять мультфільмів, в яких головні герої повертають дух Різдва. Стрічки будуть цікаві як дітям, так і дорослим.
1."Полярний експрес" (2004)
Мультфільм про віру у диво та казку.
Головний герой не вірить в існування Санта Клауса та переконує молодшу сестру, що ніякого свята не існує. Дітей, які не вірять у диво, Полярний експрес щороку відвозить до різдвяної резиденції з ельфами та головним бороданем казкового міста. Там, за сюжетом, головний герой своїми очима спостерігає за дивовижним процесом роботи Санти. І, таким чином, починає знову вірити в казку.
Мультфільм став вже традиційним для перегляду під час різдвяних свят в усьому світі.
2. "Вартові легенд" (2012)
Фентезі-екшн про сміливість та віру у себе.
У мультфільмі "Вартові легенд" злий демон Пітч прагне забрати всіх казкових різдвяних персонажів: Санта Клауса, Зубну Фею, Пісочну людину та Великоднього Кролика. Він загрожує їм тим, що діти перестануть вірити в дива. Тому Вартові повинні об'єднатись, щоб врятувати святковий дух. Коли все здається втраченим, тільки віра у диво допомагає не опустити руки.
3. «Різдвяна історія» (2009)
Фільм знятий за мотивами традиційної різдвяної повісті Чарльза Діккенса.
Сюжет мультфільму обертається навколо відомого скнари – Скруджа. Головне для нього – гроші. До нього приходить дух його друга Джейкоба Марлі, який помер 7 років тому і досі не може знайти спокій. Щоб Скрудж не повторив долі Джейкоба, той відсилає до нього три духи Різдва, які відкриють очі Скруджу на майбутнє, теперішнє і минуле. Духи змушують його подивитися на своє життя з іншого боку. І в нього з’являється вибір: залишитися таким самим чи стати краще.
4. «Грінч – викрадач Різдва» (2000)
Культова історія про рівність та доброту.
Грінч живе у печері, і Різдво для нього – це найгірше свято. Все життя з нього насміхались через зовнішність. Він образився і вирішив жити окремо від людей. Його єдиний друг – пес Макс, і вони вдвох вирішили вкрасти Різдво. І у нього є ідеальний план. Але на заваді йому стає маленька добра дівчинка.
5. «Врятувати Санту» (2013)
Мультфільм про віру у себе та Різдво.
Свято у реальній небезпеці, адже Санта опинився у величезній халепі. Він і уявити не міг, що таке лихо станеться напередодні найбільш очікуваного дитячого свята. Веселий і хоробрий ельф Бернард вирушив у небезпечну мандрівку часом та простором, щоб врятувати Різдво.
Якщо все вдасться, Санта знову зможе подарувати незабутнє свято малюкам.
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