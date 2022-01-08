Президент Казахстану ініціював саміт ОДКБ

Через масові протести у Казахстані президент країни Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення найближчим часом саміту лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це повідомляється на сайті Кремля.

Зазначається, що 8 січня Токаєв провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та запропонував зібрати саміт, на що той погодився.

"За оцінкою Касим-Жомарта Токаєва, на нинішньому етапі потрібна спільна розмова лідерів країн-членів ОДКБ. У зв'язку з цим він має на увазі виступити з ініціативою проведення найближчими днями відеоконференції Ради колективної безпеки ОДКБ під головуванням Республіки Вірменія як чинного голови організації", — поінформували у Кремлі.

Також повідомляється, що пропозицію Токаєва підтримали прем'єр Вірменії Нікол Пашинян і та білоруський лідер Олександр Лукашенко.

Довідка: Організація договору про колективну безпеку — військово-політична міжнародна організація, до якої входять шість країн: Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія і Таджикистан. Вона буле створена 15 травня 1992 року і розглядається як "головний міждержавний інструмент, покликаний протистояти регіональним викликам і загрозам військово-політичного і військово-стратегічного характеру".

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Станом на вечір 5 січня МВС Казахстану заявило про 317 постраждалих і вісьмох загиблих силовиків і військовослужбовців Національної гвардії. Місцеві видання повідомляють про випадки мародерства в Алмати. Офіційних даних про постраждалих серед протестувальників немає.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки.

8 січня Комітет національної безпеки Казахстану повідомив про затримання колишнього прем'єра та ексголови Комітету Каріма Масімова. Його підозрюють у державній зраді.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу