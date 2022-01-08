У Казахстані почали розслідування щодо 180 компаній-продавців скрапленого газу

Агентство із захисту та розвитку конкуренції Казахстану розпочало антимонопольне розслідування щодо 180 компаній, які продають у роздріб скраплений газ.

Про це йдеться на сайті агентства.

Зазначається, що найбільша кількість компаній, які потрапили під підозру, розташовані у Мангістауській області (85), де спалахнули перші протести. Ще по 22 компанії зосереджені в Атирауській та Акмолінській областях, 14 – у Карагандинській, 12 – у Кизилординській.

Компанії підозрюють у ціновій змові при встановленні вартості зрідженого газу, що є основним паливом для легкового транспорту. Зокрема, антимонопольне відомство виявило чотири компанії в Північно-Казахстанській області, які у квітні 2021 року підвищували ціну на газ на 5,3% відповідно до березня, але при реалізації газу на електронному торговому майданчику ціна зростала лише на 1, 6%. Попередні підсумки антимонопольного розслідування планують оприлюднили протягом 20 днів.

Раніше влада Казахстану запровадила на 180 днів держрегулювання цін на бензин, дизпальне та скраплений газ. В уряді республіки заявили, що ціни на скраплений газ варіюватимуться від 50 до 75 тенге за літр (3,15 - 4,73 грн) в залежності від регіону. Крім того, за даними Tengrinews, уряд запровадив строком на 180 днів мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги.

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Станом на вечір 5 січня МВС Казахстану заявило про 317 постраждалих і вісьмох загиблих силовиків і військовослужбовців Національної гвардії. Місцеві видання повідомляють про випадки мародерства в Алмати. Офіційних даних про постраждалих серед протестувальників немає.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки.

8 січня Комітет національної безпеки Казахстану повідомив про затримання колишнього прем'єра та ексголови Комітету Каріма Масімова. Його підозрюють у державній зраді.

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