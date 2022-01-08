На Сумщині за останню добу COVID-19 підтвердили у 185 людей. Про це зранку 8 січня повідомили в пресслужбі Сумської облдержадміністрації.
134 інфікування виявили у Сумському районі, 19 — у Конотопському, 17 – в Охтирському, 13 – Роменському, три – у Шосткинському. За добу від ускладнень хвороби померли двоє людей у Сумському районі. Одужання підтвердили у 76 мешканців області.
Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області — 2 649 людей.
За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 132 212 людей, з яких 2 856 людей померли. Одужання підтвердили у 126 707 жителів області.
Читайте також: COVID-страхи: чому третина населення України — проти вакцинації? Інтерв’ю з соціальним психологом
На Сумщині на 8 січня загалом вакцинувалися першою дозою 429 528 людей. Двома дозами — 408 438 людей. За добу щеплених не було, центра вакцинації були на вихідному. 8 та 9 січня щеплення проводитимуть згідно з графіком.
Що відомо
- Станом на ранок 8 січня Україні підтвердили 3 195 нових випадків захворювання на коронавірус. До медичних закладів доправили 1 752 хворих.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- В Україні з 6 січня можна зробити третю (бустерну) дозу вакцини проти коронавірусу. Про це офіційно повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Ідеться про повнолітніх громадян.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.