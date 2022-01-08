На Сумщині за останню добу COVID-19 підтвердили у 185 людей. Про це зранку 8 січня повідомили в пресслужбі Сумської облдержадміністрації.

134 інфікування виявили у Сумському районі, 19 — у Конотопському, 17 – в Охтирському, 13 – Роменському, три – у Шосткинському. За добу від ускладнень хвороби померли двоє людей у Сумському районі. Одужання підтвердили у 76 мешканців області.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області — 2 649 людей.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 132 212 людей, з яких 2 856 людей померли. Одужання підтвердили у 126 707 жителів області.

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На Сумщині на 8 січня загалом вакцинувалися першою дозою 429 528 людей. Двома дозами — 408 438 людей. За добу щеплених не було, центра вакцинації були на вихідному. 8 та 9 січня щеплення проводитимуть згідно з графіком.

Що відомо