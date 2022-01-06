Робота центрів вакцинації у Сумах: який графік на вихідні

У Сумах центри масової вакцинації проти COVID-19 призупинять свою роботу 7 січня. 8 та 9 січня щеплення проводитимуть згідно з графіком, повідомляє пресслужба Сумської міськради.

Де вакцинуватися 8 та 9 січня:

ТРЦ "Київ" (вул. Кооперативна, 1), з 09:00 до 17:00, перерва — 13:00-14:00.

ТЦ "Епіцентр" (вул. Героїв Крут, 1/3), з 09:00 до 14:00.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 (вул. Іллінська, 48/50), з 09:00 до 14:00.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 (вул. Ковпака, 7), з 9:00 до 14:00.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №2, (вул. Привокзальна, 3-А), з 09:00 до 14:00.

Також 9 січня працюватиме центр вакцинації у ТРЦ "Мануфактура" (вул. Харківська, 2/2), з 10:00 до 16:00.

Загалом нині на Сумщині працюють 21 центр масової вакцинації та 146 пунктів щеплення. Переглянути перелік місць для отримання щеплення можна на сайті МОЗ.

Що відомо

За останню добу, 5 січня, першу дозу вакцини на Сумщині отримали 655 людей. Загалом вакцинувалася першою дозою в області 428 581 людина. Двома дозами — 406 795 людей.

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років. Її рекомендують робити через пів року після другої та використовувати Moderna або Comirnaty.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

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