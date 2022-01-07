За добу COVID-19 діагностували у 494 мешканців Львівщини

На ранок 7 січня на Львівщині зареєстрували 494 нових випадків інфікування коронавірусом. 190 мешканців області одужали, 6 – померли.

Такі дані повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу, 6 січня, у Львівській області провели 1541 дослідження на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 494 людей", – повідомили в ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький: 8;

Золочівський: 42;

Львівський: 289 (Львів – 222);

Самбірський: 18;

Стрийський: 86;

Яворівський: 50;

Червоноградський: 1.

У стаціонарах ковід-лікарень перебувають 885 людей. У реанімації перебуває 93 пацієнти, з них на апаратах ШВЛ – 34.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 221 8767 людей. Померли – 6047 людей. 209 434 мешканці області одужали від коронавірусної інфекції.

Що відомо

На ранок 6 січня у Львівській області підтвердили ще 400 випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу одужали 360 людей, ще 4 — померли.

Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.

У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.

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