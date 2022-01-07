За добу COVID-19 діагностували у 494 мешканців Львівщини

На ранок 7 січня на Львівщині зареєстрували 494 нових випадків інфікування коронавірусом. 190 мешканців області одужали, 6 – померли.
Такі дані повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
"За попередню добу, 6 січня, у Львівській області провели 1541 дослідження на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 494 людей", – повідомили в ЛОДА.
Нові випадки у розрізі районів:
- Дрогобицький: 8;
- Золочівський: 42;
- Львівський: 289 (Львів – 222);
- Самбірський: 18;
- Стрийський: 86;
- Яворівський: 50;
- Червоноградський: 1.
У стаціонарах ковід-лікарень перебувають 885 людей. У реанімації перебуває 93 пацієнти, з них на апаратах ШВЛ – 34.
За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 221 8767 людей. Померли – 6047 людей. 209 434 мешканці області одужали від коронавірусної інфекції.
Що відомо
- На ранок 6 січня у Львівській області підтвердили ще 400 випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу одужали 360 людей, ще 4 — померли.
- Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.
- У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.
Читайте нас у Instagram: головні новини регіону