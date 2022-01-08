У Кропивницькому покладанням квітів до Вічного вогню відзначили 78-річницю визволення міста від нацистських окупантів.

Два роки, чотири місяці і два дні тривала окупація обласного центру: з 5 серпня 1941 по 8 січня 1944 року. В боях за визволення взяли участь понад 36 тисяч воїнів. У перші дні окупації гітлерівці розстріляли понад десять тисяч жителів обласного центру, стільки ж людей відправили на роботи в Німеччину, розповів науковий співробітник обласного краєзнавчого музею Борис Шевченко.

На Меморіальному комплексі "Фортечні вали" представники міської ради, обласної адміністрації, військові, очільники ветеранських та громадських організацій поклали квіти до Вічного вогню. Вшанували пам’ять полеглих хвилиною мовчання.

Місто Кіровоград (нині Кропивницький) було важливим опорним пунктом в обороні восьмої німецької армії, розповів Суспільному Борис Шевченко. 5 січня 1944 року війська Другого Українського фронту під командуванням генерала армії Івана Конєва, прорвали німецьку оборону, обійшли місто з обох сторін – з півночі і з півдня та оточили місто. Німецькі дивізії опинились в оточенні, проте їм вдалось організувати відхід.

З 6 на 7 січня, війська Другого Українського фронту увійшли в місто зі сторони Кущівки. На ранок 8 січня звільнили обласний центр від окупантів.

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