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Більше року в Кропивницького лежать зламані буревієм майже дві тисячі дерев
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Більше року в Кропивницького лежать зламані буревієм майже дві тисячі дерев

Наталія Сарафанова Анна Добрань
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Більше року в Кропивницького лежать зламані буревієм майже дві тисячі дерев Суспільне Кропивницький

Більше року в мікрорайоні Лелеківка Кропивницького лежать зламані та вирвані з корінням сосни. Буревій знищив майже дві тисячі дерев. Для того, щоб їх вивезти і посадити на цьому місці нові, треба 5 мільйонів 412 тисяч гривень. Таку суму назвала Суспільному начальниця відділу екології міського управління земельних відносин Галина Негода.

Буревій знищив дерева на площі майже вісім гектарів. Це було у жовтні 2020 року.

"Працівники комунального підприємства "Благоустрій" зробили обрахунки, обстежили дану територію і порахували кількість дерев – їх 1800. Це – переважно сосни, декілька тополь та верби. Плануємо висадити сосну звичайну – 1800 дерев", – сказала Галина Негода.

Щоб вивезти та посади дерева у кропивницькому лісопарку треба понад п'ять мільйонів гривеньСуспільне Кропивницький

На місці зламаних дерев планують посадити семирічні сосни. У лісгоспах Кіровоградської області їх продають від 200 до 250 гривень. Гроші просять в обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, каже директор обласного департаменту екології В'ячеслав Дубровський.

"Є певна процедура відбору таких проєктів, вони повинні пройти робочу групу – це обласна комісія, яка буде засідати і відбирати запити, які фінансуватимуться за гроші обласного фонду охорони навколишнього природного середовища наступного року. Цей запит у нас не єдиний, є цілий перелік".

Робоча група має зібратися у січні. З датою засідання визначаються. Якщо запит затвердять, передадуть на розгляд депутатської комісії, потім на сесію обласної ради.

Щоб вивезти та посади дерева у кропивницькому лісопарку треба понад п'ять мільйонів гривеньСуспільне Кропивницький

Що відомо

Буревій пронісся над Кропивницьким 17 жовтня 2020 року. Пошкодив майже півтори сотні будинків, три гектари лісу, повалив понад 70 дерев у двох мікрорайонах – Стара Балашівка та Лелеківка.

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