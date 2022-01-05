Більше року в мікрорайоні Лелеківка Кропивницького лежать зламані та вирвані з корінням сосни. Буревій знищив майже дві тисячі дерев. Для того, щоб їх вивезти і посадити на цьому місці нові, треба 5 мільйонів 412 тисяч гривень. Таку суму назвала Суспільному начальниця відділу екології міського управління земельних відносин Галина Негода.

Буревій знищив дерева на площі майже вісім гектарів. Це було у жовтні 2020 року.

"Працівники комунального підприємства "Благоустрій" зробили обрахунки, обстежили дану територію і порахували кількість дерев – їх 1800. Це – переважно сосни, декілька тополь та верби. Плануємо висадити сосну звичайну – 1800 дерев", – сказала Галина Негода.

Суспільне Кропивницький

На місці зламаних дерев планують посадити семирічні сосни. У лісгоспах Кіровоградської області їх продають від 200 до 250 гривень. Гроші просять в обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, каже директор обласного департаменту екології В'ячеслав Дубровський.

"Є певна процедура відбору таких проєктів, вони повинні пройти робочу групу – це обласна комісія, яка буде засідати і відбирати запити, які фінансуватимуться за гроші обласного фонду охорони навколишнього природного середовища наступного року. Цей запит у нас не єдиний, є цілий перелік".

Робоча група має зібратися у січні. З датою засідання визначаються. Якщо запит затвердять, передадуть на розгляд депутатської комісії, потім на сесію обласної ради.

Суспільне Кропивницький

Що відомо

Буревій пронісся над Кропивницьким 17 жовтня 2020 року. Пошкодив майже півтори сотні будинків, три гектари лісу, повалив понад 70 дерев у двох мікрорайонах – Стара Балашівка та Лелеківка.

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