COVID на Кіровоградщині: за добу хворобу підтвердили у 47 людей, двоє померли

За добу коронавірусну хворобу підтвердили у 52 жителів Кіровоградської області, серед них двоє дітей. Одужали – 31, від ускладнень захворювання померли дві людини. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Це дані на 10:00 годину 8 січня.

Захворювання виявили у 25 жінок та 22 чоловіків. А саме:

у 35 жителів з Кропивницького району;

у 3 жителів з Новоукраїнського району;

у 9 жителів з Олександрійського району.

Хто одужав:

6 людей з Кропивницького району;

16 людей з Новоукраїнського району;

9 людей з Олександрійського району.

Хто помер:

71-річний чоловік з Кропивницької громади Кропивницького району;

75-річна жінка з Піщанобрідської громади Новоукраїнського району.

Усього, за період карантину, коронавірус підтвердили у 33351 жителів Кіровоградської області, серед яких 1436 дітей та 1851 медичний працівник. Одужали 30047 людей, серед них 1291 дитина та 1712 медиків. Від ускладнень захворювання померли 1551 людина, серед них п’ятеро дітей та 39 медпрацівників . Летальність – 4,6%.

Що відомо