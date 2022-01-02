На Івано-Франківщині горів деревообробний цех

1 січня у селищі Ворохта, що на Івано-Франківщині, рятувальники ліквідували пожежу деревообробного цеху. Про це повідомляють на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Повідомлення про пожежу на пилорамі у Ворохті надзвичайники отримали о 23:46. Гасити загорання вирушили пожежники з Ворохти, Яремча та мобільно-оперативна група з Надвірної. Всього працювали 15 надзвичайників.

Коли рятувальники прибули у Ворохту до деревообробного цеху, площа пожежі складала приблизно 400 м².

"Гасіння ускладнювалося високим пожежним навантаженням. На пожежі надзвичайники врятували чотири поруч розташовані будівлі", — йдеться у повідомленні.

О 00:40 рятувальники локалізували пожежу, а о 01:07 — ліквідували. Під час займання ніхто не травмувався.

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