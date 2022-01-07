Авіакомпанії скасовують рейси до Казахстану

На тлі масових протестів у Казахстані низка авіакомпаній заявила про скасування рейсів до цієї країни. Зокрема, про призупинення авіасполучення з Казахстаном заявили Jazeera Airways, Flydubai, Air Arabia, Lufthansa, Turkish Airlines.

За даними сервісу FlightRadar24, до аеропорту Астани 7 та 8 грудня очікується прибуття внутрішніх рейсів. Водночас скасовано деякі внутрішні рейси з Нур-Султану, а також з сусідніх Узбекистану та Азербайджану.

За даними турецького телеканалу NTV, авіакомпанія Turkish Airlines скасувала всі пасажирські рейси до Казахстану до 9 січня. До цього, ще 5 січня, про скасування польотів до цієї країни оголосили кувейтська авіакомпанія Jazeera Airways, Flydubai та Air Arabia, повідомляє Reuters. А 6 січня про призупинення регулярних рейсів до Казахстану заявила компанія Lufthansa.

Крім того, регулярні рейси до Казахстану скасували й російські авіакомпанії "Аерофлот" та "Уральские авиалинии".

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало збільшення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Станом на вечір 5 січня МВС Казахстану заявило про 317 постраждалих і вісьмох загиблих силовиків і військовослужбовців Національної гвардії. Місцеві видання повідомляють про випадки мародерства в Алмати. Офіційних даних про постраждалих серед протестувальників немає.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня парламенти Таджикистану та Киргизії ухвалили рішення відправити свої війська у Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу