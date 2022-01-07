На Хмельниччині визначилися з об’єктами, на які проситимуть гроші в ДФРР

У Хмельницькій обласній адміністрації затвердили перелік інвестиційних програм та проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду реконструкції та розвитку (ДФРР) у 2022 році. До цього переліку увійшло 11 об’єктів, розташованих у громадах Хмельниччини.

Про це повідомляють на сайті Хмельницької обласної адміністрації.

За інформацією заступника голови Хмельницької ОДА Сергія Ткачука, як зазначають на сайті, цьогоріч для Хмельниччини з державного фонду регіонального розвитку передбачено фінансування в сумі понад 219 мільйонів гривень.

«Одна із ключових вимог Мінрегіону при відборі проєктів, що будуть реалізовуватися за кошти ДФРР цього року – це об’єкти, які будуть завершені впродовж року», - пише сайт Хмельницької ОДА з посиланням на слова Сергія Ткачука.

Відтак, у Хмельницькій обласній адміністрації, як зазначається у повідомленні, затвердили 11 проєктів, які буде представлено на розгляд комісії у Мінрегіоні для отримання фінансування за рахунок коштів ДФРР на 2022 рік:

будівництво центру творчості дітей та юнацтва по вул. Олександра Цісара, 2 в селищі Сатанів з обсягом фінансування за рахунок коштів ДФРР у сумі понад 15 мільйонів гривень;

реконструкція та модернізація приміщень Чемеровецького НВК №2 в селищі Чемерівці на вул. Центральній, 3 в рамках реалізації концепції «Нова українська школа» з обсягом фінансування за рахунок коштів ДФРР у сумі 30 мільйонів гривень;

реконструкція Старокостянтинівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №4 по вул. 1 Травня, 22 у місті Старокостянтинів – 20 мільйонів гривень;

будівництво дитячого садочку на 120 місць в селі Кам’янка Кам’янець-Подільського району – 22 мільйона 200 тисяч гривень;

реконструкція (з добудовою) Святецького закладу дошкільної освіти «Орлятко» по вул. Центральна, 70а в селі Святець Теофіпольської селищної громади – 5 мільйонів 222 тисячі гривень;

будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 250 учнівських місць по вул. Шкільна, 6 у селі Писарівка Війтовецької селищної громади – 15 млн грн;

нове будівництво спортивного корпусу по вул. Одухи, 4 в селі Ганнопіль Шепетівського району – 12 мільйонів 865 тисяч гривень;

реконструкція стадіону «Юність» по вул. Шевченка, 44 у селищі Ярмолинці – 18 мільйонів гривень;

реконструкція стадіону «Колос» по вул. Дунайгородська, 2 у місті Дунаївці – 27 мільйонів гривень;

реконструкція стадіону Ізяславської ДЮСШ по вул. Вокзальна, 11 в місті Ізяслав (І та II черга) – 26 мільйонів 625тисяч гривень;

капітальний ремонт спортивного комплексу «Юність» у селищі Віньківці – 27 мільйонів гривень.

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