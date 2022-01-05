Майже 10 мільйонів гривень вартувала проектно-кошторисна документація реконструкції Хмельницького літовища, яку, розповідає його директор Валерій Сорока, почали готувати три роки тому. За його словами, гроші на це взяли з обласного і Хмельницького міського бюджетів, бо без необхідного пакету документів неможливо чекати державної підтримки реконструкції аеропорту. Суспільне дізнавалося про подальші перспективи.

Галина Вострецова, мешканка села Миньківці, розповідає: дві її доньки та онуки живуть в Італії. Каже, хотіла б побачити рідних на свята, та остання поїздка автобусом до Риму протягом 30-ти годин її виснажила. Галина розказує: не набагато легшою була й подорож на Апенніни літаком, до якого ще треба з Миньковець дістатися. Додає: "З дому до Хмельницького, з Хмельницького на Київ, з Києва в аеропорт. Як далеко їхати, наймаєш таксі. Важка дорога, хоча літаком дві години з Києва до Риму, це трошки скоротило".

Та коли б з Хмельницького можна було літаком дістатися Риму або хоча б Борисполя, каже, поїхала б до дітей.

Турагент з Хмельницького Євгенія Голінка вважає, що без авіасполучення логістика туристичних турів ускладнюється: "Для того, щоб добратись до аеропорту Борисполя, туристи витрачають 7-8 годин дороги. До Львова це годин 5. І навпаки для в'їзду в Україну. До нас студенти з Польщі на конференцію банально не могли приїхати, тому що питання добирання до Хмельницького – це не Львів, це не Київ, вони не можуть долетіти. А машинами студенти не поїдуть".

Директор Хмельницького аеропорту Валерій Сорока пам'ятає, як з цього літовища в 1989-му літав у Сімферополь. Каже, за 4 години можна було купатися в Чорному морі. За його словами, пасажирські перевезення малими літаками можливі й зараз, та про велику авіацію наразі не йдеться. Але розповідає: стосовно налагодження вантажних авіаперевезень, то справа просувається. Показує куплені торік за гроші обласного бюджету інтроскопи: для виявлення у вантажах і в людей заборонених та небезпечних предметів. Валерій Сорока каже: за бюджетні гроші в 21-му відремонтували злітно-посадкову смугу та виготовили проектно-кошторисну документацію, яка коштувала обласному та міському бюджетам майже 10 мільйонів гривень. "9 мільйонів 970 тисяч гривень. Зараз наша проектно-кошторисна документація знаходиться на експертизі, ми переконані, що до кінця січня місяця ми отримаєм експертний висновок", - додає директор.

Фото: Суспільне Поділля Турагент з Хмельницького Євгенія Голінка вважає, що без авіасполучення логістика туристичних турів ускладнюється.

Пакет документів вартістю в майже 10 мільйонів гривень був необхідний, каже перший заступник голови обласної ради Володимир Гончарук: "Неможливо щось отримати без пакету документів, без підготовлених матеріалів. Зараз ми, фактично, маємо такий пакет документів, щоб бути включеним в державну програму розвитку аеропортів України і претендувати на державне фінансування". За його словами, вартість реконструкції аеропорту приблизно складає три мільярди гривень. І ні обласний, ні міський бюджети виділити такі суми не можуть. "3,2 мільярди обласний бюджет, 3,6 мільярди міський. 90 відсотків цих бюджетів становлять видатки споживання, те, без чого жити неможливо", - додає Володимир Гончарук.

Реконструкцію аеропорту, говорить Валерій Сорока, розбили на дві черги. Одна - у понад 2 мільярди - це і впорядкування злітно-посадкової смуги, яка зараз є, і довжина якої, каже директор, 2 кілометри 200 метрів. Друга черга, розповідає Валерій Сорока, передбачає подовження цієї смуги на пів кілометра, щоби тут могли злітати й сідати не тільки малі літаки. За його словами, щоб продовжити довжину злітно-посадкової смуги на 500 метрів, потрібно придбати біля 47 гектарів землі, які нині розпайовані.

Розпайовані землі можна повернути в комунальну власність, компенсувавши за ділянки гроші згідно з ринковими цінами, каже Володимир Гончарук : "Є законодавчо визначена норма відчуження або повернення цих земель з приватної власності в комунальну, є закон про вилучення". За його словами, саме з цієї причини реконструкцію розбили на дві черги.

Фото: Суспільне Поділля Щоб продовжити довжину злітно-посадкової смуги на 500 метрів, потрібно придбати біля 47 гектарів землі, які нині розпайовані.

Депутат Хмельницької міської ради Віталій Підгайчук, котрий вніс рішення про реконструкцію аеропорту на останню чергову сесію міської ради, розповідає: міська влада зацікавлена в розвитку авіаперевезень, тому, каже, сподівається, що цього року вантажні перевезення вдасться налагодити. Додає: "Для нас все цікаво, адже Хмельницький - місто підприємців. Аеропорт - це легені в даному випадку будуть нашого бізнесу, нашої промисловості, наших потужностей.

Валерій Сорока каже: не може назвати дати, коли із Хмельницького літовища злетить перший вантажний літак.

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