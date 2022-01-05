Майже 10 мільйонів гривень вартувала проектно-кошторисна документація реконструкції Хмельницького літовища, яку, розповідає його директор Валерій Сорока, почали готувати три роки тому. За його словами, гроші на це взяли з обласного і Хмельницького міського бюджетів, бо без необхідного пакету документів неможливо чекати державної підтримки реконструкції аеропорту. Суспільне дізнавалося про подальші перспективи.
Галина Вострецова, мешканка села Миньківці, розповідає: дві її доньки та онуки живуть в Італії. Каже, хотіла б побачити рідних на свята, та остання поїздка автобусом до Риму протягом 30-ти годин її виснажила. Галина розказує: не набагато легшою була й подорож на Апенніни літаком, до якого ще треба з Миньковець дістатися. Додає: "З дому до Хмельницького, з Хмельницького на Київ, з Києва в аеропорт. Як далеко їхати, наймаєш таксі. Важка дорога, хоча літаком дві години з Києва до Риму, це трошки скоротило".
Та коли б з Хмельницького можна було літаком дістатися Риму або хоча б Борисполя, каже, поїхала б до дітей.
Турагент з Хмельницького Євгенія Голінка вважає, що без авіасполучення логістика туристичних турів ускладнюється: "Для того, щоб добратись до аеропорту Борисполя, туристи витрачають 7-8 годин дороги. До Львова це годин 5. І навпаки для в'їзду в Україну. До нас студенти з Польщі на конференцію банально не могли приїхати, тому що питання добирання до Хмельницького – це не Львів, це не Київ, вони не можуть долетіти. А машинами студенти не поїдуть".
Директор Хмельницького аеропорту Валерій Сорока пам'ятає, як з цього літовища в 1989-му літав у Сімферополь. Каже, за 4 години можна було купатися в Чорному морі. За його словами, пасажирські перевезення малими літаками можливі й зараз, та про велику авіацію наразі не йдеться. Але розповідає: стосовно налагодження вантажних авіаперевезень, то справа просувається. Показує куплені торік за гроші обласного бюджету інтроскопи: для виявлення у вантажах і в людей заборонених та небезпечних предметів. Валерій Сорока каже: за бюджетні гроші в 21-му відремонтували злітно-посадкову смугу та виготовили проектно-кошторисну документацію, яка коштувала обласному та міському бюджетам майже 10 мільйонів гривень. "9 мільйонів 970 тисяч гривень. Зараз наша проектно-кошторисна документація знаходиться на експертизі, ми переконані, що до кінця січня місяця ми отримаєм експертний висновок", - додає директор.
Пакет документів вартістю в майже 10 мільйонів гривень був необхідний, каже перший заступник голови обласної ради Володимир Гончарук: "Неможливо щось отримати без пакету документів, без підготовлених матеріалів. Зараз ми, фактично, маємо такий пакет документів, щоб бути включеним в державну програму розвитку аеропортів України і претендувати на державне фінансування". За його словами, вартість реконструкції аеропорту приблизно складає три мільярди гривень. І ні обласний, ні міський бюджети виділити такі суми не можуть. "3,2 мільярди обласний бюджет, 3,6 мільярди міський. 90 відсотків цих бюджетів становлять видатки споживання, те, без чого жити неможливо", - додає Володимир Гончарук.
Реконструкцію аеропорту, говорить Валерій Сорока, розбили на дві черги. Одна - у понад 2 мільярди - це і впорядкування злітно-посадкової смуги, яка зараз є, і довжина якої, каже директор, 2 кілометри 200 метрів. Друга черга, розповідає Валерій Сорока, передбачає подовження цієї смуги на пів кілометра, щоби тут могли злітати й сідати не тільки малі літаки. За його словами, щоб продовжити довжину злітно-посадкової смуги на 500 метрів, потрібно придбати біля 47 гектарів землі, які нині розпайовані.
Розпайовані землі можна повернути в комунальну власність, компенсувавши за ділянки гроші згідно з ринковими цінами, каже Володимир Гончарук : "Є законодавчо визначена норма відчуження або повернення цих земель з приватної власності в комунальну, є закон про вилучення". За його словами, саме з цієї причини реконструкцію розбили на дві черги.
Депутат Хмельницької міської ради Віталій Підгайчук, котрий вніс рішення про реконструкцію аеропорту на останню чергову сесію міської ради, розповідає: міська влада зацікавлена в розвитку авіаперевезень, тому, каже, сподівається, що цього року вантажні перевезення вдасться налагодити. Додає: "Для нас все цікаво, адже Хмельницький - місто підприємців. Аеропорт - це легені в даному випадку будуть нашого бізнесу, нашої промисловості, наших потужностей.
Валерій Сорока каже: не може назвати дати, коли із Хмельницького літовища злетить перший вантажний літак.
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