Хмельницький обласний краєзнавчий музей: плани на 2022 рік

В середині січня завершать реекспозицію в Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Про це розповіла заступниця директора закладу Тетяна Смолій. За її словами, через невелику площу музею деякі експозиції змінюють кожні три роки. Організовують й тимчасові щомісячні невеликі реекспозиції, аби відвідувачі змогли побачити більше предметів. Детальніше Суспільне розповість.

Металеві прикраси із чоловічих плащів показує завідувач науково-методичного відділу Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергій Демидко. Каже, одній із них - півтори тисячі років. Предмети знайдені на території Хмельницької області, зараз зберігаються в обласному краєзнавчому музеї. Сергій Демидко розповідає, що їх виставлять для показу в залі археології після реекспозиції: "Є прикраси з бронзи, срібла, заліза. Вони можуть бути різної форми. Ми будемо виставляти якраз предмети, які пов’язані з товарообігом і митною справою. Тому тут будуть і монети, і речі, які засвідчують, що на нашій території відбувався товарний обіг".

Два відсотки знахідок представлено в експозиціях музею, розповідає Тетяна Смолій. Всього у фондах є 85 тисяч предметів. Їх зберігають за групами: кераміка, метал, тканина, дерево тощо. Все, каже, зберігається окремо.

Власного приміщення у музею немає, кімнати орендують, розповідає Тетяна Смолій. За її словами, в грудні минулого року в них замінили освітлення та стелю. На це взяли з обласного бюджету 298 тисяч гривень. Каже, частину зробили, а частину робитимуть цьогоріч: "Будемо міняти освітлення в фондосховищах і так далі".

Тетяна Смолій каже, що у залі етнографії зараз оновлюють подільську хату, у ній будуватимуть нову піч. Роботи проводять співробітники музею.

Також у залі тимчасових виставок представлять нову експозицію "З морських глибин", розповідає начальниця відділу природи Неллі Мальована. Тут розмістять 5 вітрин зі знахідками. Додає: "На території нашої області були давні моря. І палеогеографи нараховують до 12 давніх морів. Декілька морів у нас будуть представлені, в тому числі, от крейдяний період. У нас є цікаві експонати, наприклад, головоногі молюски, аманіти".

За словами Тетяни Смолій, після ремонтних робот і реекспозиції, які завершать у середині січня, у музеї планують організувати для відвідувачів оплату грошима, отриманими за вакцинацію.

Читайте також