Кам’янець-Подільський міський голова Михайло Посітко напередодні нового року в столиці підписав контракт на реалізацію проєкту «Сприяння економічному зростанню Кам’янець-Подільської громади». Він передбачає створення в приміщенні колишньої міської друкарні, що знаходиться у Старому місті біля Ратуші, агенції розвитку малого та середнього підприємництва.

Про це міський голова Михайло Посітко написав на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, підписання контракту на реалізацію проєкту стало можливим завдяки перемозі в міжнародній програмі Євросоюзу «Мери за економічне зростання» та співпраці з громадською організацією «Ейдос».

«Втілення цього проєкту дасть нам багато можливостей. Це капітальний ремонт старого приміщення друкарні, створення цілого центру підтримки бізнесу в галузях туризму, агропереробки, креативної індустрії. А це, в свою чергу, – інвестиції, збільшення надходжень до міського бюджету», - написав Михайло Посітко.

Він також зазначив, що мільйон євро, які отримає Кам’янець-Подільська громада на реалізацію проєкту зі створення агенції - це не кредитні кошти, і їх не потрібно повертати.

«Такої суми за останні років десять громада точно не залучала», - пише міський голова Посітко.

Зі слів Михайла Посітка, реалізація проєкту розпочнеться у Кам’янці-Подільському з 1 лютого 2022 року.

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