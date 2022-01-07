У Києві побили кординатора руху казахської опозиції. СБУ відреагувала

Координатор руху "Демократичний вибір Казахстану" (ДВК) Заманбек Тлеулієв заявив, у Києві його побили невідомі у цивільному. У побитті звинуватили співробітників Служби безпеки України. Водночас у спецслужбі запевнили, що її співробітники під час перевірки поводили себе "ввічливо та коректно".

Як повідомила у Facebookочільниця Фонду "Відкритий діалог" Людмила Козловська, ввечері 6 січня "невідомі в цивільному одязі напали та побили" Тлеулієва перед його будинком. Активіст записав відео, на якому показав вибиті зуби та людей у захисних масках.

Також невідомі навідались до будинку іншого координатора штабу ДВК в Києві Єлдоса Насіпбекова. За даними Козловської, один зі співробітників СБУ показав свою ID-картку на ім'я підполковника Капітанюка Олександра Михайловича та повідомив, що "прийшов поспілкуватися".

Очільниця Фонду зазначила, що Насіпбеков і Тлеулієв беруть участь у збиранні фактів розстрілів протестувальників в Алмати та координації активістів у Казахстані.

Що кажуть в СБУ

У СБУ Суспільному підтвердили, що службовці провели перевірку окремих громадян Казахстан, враховуючи поточну ситуацію в країні.

"Особливо зважаючи на російський фактор та ймовірні провокації з боку РФ, які можуть дискредитувати нашу державу на міжнародній арені та зашкодити її інтересам. Саме з цією метою відбувається перевірка та спілкування з окремими громадянами Казахстану", ㅡ пояснили в СБУ.

Щодо побиття активістів, в службі заявили, що під час перевірки її співробітники поводили себе "ввічливо та коректно" і не перешкоджали відеозйомці, яку проводили казахські активісти.

"Зважаючи на занепокоєння останніх, на місце була викликана Нацполіція, яка зафіксувала, що все відбувалося без порушень та в рамках українського законодавства. Спроби трактувати це інакше, як і будь-які розмови про тиск з боку СБУ, не мають нічого спільного з реальним станом справ", ㅡ заявили у СБУ.

У відомстві додали, що нікого з громадян Казахстану не затримали, однак підготували матеріали для Державної міграційної служби, "оскільки є ознаки незаконного перебування на території України".

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало збільшення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Станом на вечір 5 січня Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявило про 317 постраждалих і вісьмох загиблих силовиків і військовослужбовців Національної гвардії. Місцеві видання повідомляють про випадки мародерства в Алмати. Офіційних даних про постраждалих серед протестувальників немає.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня парламенти Таджикистану та Киргизії ухвалили рішення відправити свої війська у Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки.

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