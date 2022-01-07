У Миколаєві п’ятий рік поспіль на Різдво організовують марафонський забіг. Довжина дистанції – 50 км. Спортсмени біжать по колу.

Спілкувався з бігунами кореспондент Суспільного Володимир Степанов.

На стадіоні у міському парку культури та відпочинку "Перемога" о 8:30 сьомого січня зібралися 15 учасників забігу. Серед них – Оксана Грибленко.

За словами Оксани Грибленко, легкою атлетикою ніколи не займалася, сьогодні – перший марафон у житті. Пробігти всю дистанцію не сподівається.

"Мої друзі – великі бігуни. Вони мене запросили сьогодні на забіг, тому я разом з ними вирішила таким чином відсвяткувати Різдво. У мене дуже чемна компанія, досвідчені атлети, які біжать разом зі мною. Вони мене підтримують, тому, я думаю, що з ними зможу пробігти нормальну дистанцію", – розповіла Оксана Грибленко.

Фото: Володимир Степанов / Суспільне Миколаїв Учасники забігу

Спортсмени бігають навколо стадіону. Мета – 50 кілометрів дистанції, а це – 125 кіл. Організатор Сергій Ян у 2019 році пробіг 282 кілометри за два дні.

"Сьогодні долають мінімальну марафонну дистанцію. Це тренувальна дистанція для нас. Не можу сказати, що це легко, але це гарне тренування", – розповів Сергій Ян.

Учасники долають дистанцію у довільному стилі, але новачкам Сергій Ян радить використовувати повільну манеру, не швидшу за звичайну ходу.

"Це має бути дуже-дуже повільний біг; для того, щоб нормалізувати кардіосистему, тому що спосіб життя більшості людей – сидячий. Також треба адаптувати усе тіло під біг", – розповів Сергій Ян.

Фото: Володимир Степанов / Суспільне Миколаїв Дистанція для бігу у парку "Перемоги"

За словами Сергія Яна, під час марафону важливо зберегти правильний ритм дихання. Для цього учасники постійно комунікують.

"Людина повинна спокійно дихати, не має бути задишки. Це один з найважливіших показників. Треба, щоб людина бігла і спілкувалася. Тому ми біжимо 50 кілометрів, 100 кілометрів, добу, дві доби, і ми постійно спілкуємося", – каже Сергій Ян.

Участь у такому забігу може взяти кожен. Таким чином пропагують здоровий спосіб життя.

"Ми організовуємо ці забіги, щоб кожен містянин або не містянин міг прийти, взяти участь, запитати про здоровий спосіб життя, як почати бігати, навіщо це, чому ми саме так бігаємо", – говорить Сергій Ян.

Марафонський забіг тривав 5 годин, до 14:00 сьомого січня.

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