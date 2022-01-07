Таджикистан та Киргизія вирішили відправити війська до Казахстану

Парламент Таджикистану дозволив відправити війська для участі в "миротворчій" місії країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Казахстані. Аналогічне рішення ухвалив і парламент Киргизії.

"Дано згоду на використання Збройних сил Республіки Таджикистан за межами країни для виконання міжнародних зобов'язань Республіки Таджикистан", - повідомляє таджицьке Національне інформаційне агентство "Ховар" за результатами спільного засідання обох палат парламенту Таджикистану, яке відбулося 7 січня.

Напередодні президент Таджикистану Емомалі Рахмон підтвердив готовність брати участь у місії ОДКБ в Казахстані у відповідь на прохання президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

Крім того, рішення відправити військових до Казахстану з другої спроби схвалив парламент Киргизії, передає 24.kg. Напередодні засідання парламенту не відбулося через відсутність кворуму. Киргизія планує направити до Казахстану близько 150 військовослужбовців.

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало збільшення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Станом на вечір 5 січня Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявило про 317 постраждалих і вісьмох загиблих силовиків і військовослужбовців Національної гвардії. Місцеві видання повідомляють про випадки мародерства в Алмати. Офіційних даних про постраждалих серед протестувальників немає.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня парламенти Таджикистану та Киргизії ухвалили рішення відправити свої війська у Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки.

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