За добу на Львівщині коронавірус діагностували у 400 людей

На ранок 6 січня у Львівській області підтвердили ще 400 випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу одужали 360 людей, ще 4 — померли.
Такі дані повідомляють у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
"За попередню добу, 5 січня, у Львівській області провели 1437 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 400 людей", — повідомили у ЛОДА.
Нові випадки у розрізі районів:
- Дрогобицький — 36;
- Золочівський — 13;
- Львівський — 73 (м. Львів – 201);
- Самбірський — 10;
- Стрийський — 28;
- Яворівський — 1;
- Червоноградський — 38.
У стаціонарах ковід-лікарень перебувають 909 осіб (ліжкова мережа заповнена на 17, 6%). У реанімації перебуває 91 пацієнт, з них на апаратах ШВЛ – 33.
За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 221 373 людей. Померли – 6041 людина. Одужали від коронавірусної інфекції – 209 244.
Що відомо
- На ранок середи, 5 січня, у Львівській області діагностували 210 нових випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу одужали від коронавірусу 429 людей, ще 15 — померли.
- Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.
- У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.
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