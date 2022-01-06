За добу на Львівщині коронавірус діагностували у 400 людей

На ранок 6 січня у Львівській області підтвердили ще 400 випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу одужали 360 людей, ще 4 — померли.

Такі дані повідомляють у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу, 5 січня, у Львівській області провели 1437 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 400 людей", — повідомили у ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький — 36;

Золочівський — 13;

Львівський — 73 (м. Львів – 201);

Самбірський — 10;

Стрийський — 28;

Яворівський — 1;

Червоноградський — 38.

У стаціонарах ковід-лікарень перебувають 909 осіб (ліжкова мережа заповнена на 17, 6%). У реанімації перебуває 91 пацієнт, з них на апаратах ШВЛ – 33.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 221 373 людей. Померли – 6041 людина. Одужали від коронавірусної інфекції – 209 244.

Що відомо

На ранок середи, 5 січня, у Львівській області діагностували 210 нових випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу одужали від коронавірусу 429 людей, ще 15 — померли.

Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.

У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.

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