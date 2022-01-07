На Закарпатті за добу COVID-19 виявили у 154 людей

На Закарпатті за минулу добу, 6 січня, COVID-19 лабораторно виявили у 154 людей. Шестеро хворих померли. Такі дані повідомляють на сайті Закарпатської ОДА.
Наразі в області у 17 закладах охорони здоров'я госпіталізують хворих на COVID-19. Там виділили 1930 ліжок для пацієнтів. Зараз відсоток завантаженості у лікарнях з хворими на COVID-19 складає 32%.
Загалом з початку пандемії в області 88815 людям встановили діагноз COVID-19, 2421 людина померла, 80911 пацієнтів одужали від хвороби.
Що відомо:
- За добу в Україні виявили понад 7 тисяч COVID-хворих. Київ – у лідерах.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.