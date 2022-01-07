На Закарпатті за добу COVID-19 виявили у 154 людей

На Закарпатті за минулу добу, 6 січня, COVID-19 лабораторно виявили у 154 людей. Шестеро хворих померли. Такі дані повідомляють на сайті Закарпатської ОДА.

Наразі в області у 17 закладах охорони здоров'я госпіталізують хворих на COVID-19. Там виділили 1930 ліжок для пацієнтів. Зараз відсоток завантаженості у лікарнях з хворими на COVID-19 складає 32%.

Загалом з початку пандемії в області 88815 людям встановили діагноз COVID-19, 2421 людина померла, 80911 пацієнтів одужали від хвороби.

Що відомо:

За добу в Україні виявили понад 7 тисяч COVID-хворих. Київ – у лідерах.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

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