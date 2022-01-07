В Україні та світі 7 січня християни східного обряду святкують одне з найурочистіших серед дванадесятих релігійних свят – Різдво Христове, якому передує Святвечір. У цей день радіють народженню Христа і прославляють його. У ніч з 6 на 7 січня та у день Різдва у церквах проводяться богослужіння та літургії і починаються 12-денні Святки. З початком свята закінчується сорокаденний Пилипівській пістПіст називається Пилипівським або "Пилипівка", тому що починається після дня пам’яті святого апостола Пилипа, 28 листопада..
Про дату святкування Різдва
Різдво Христове пов’язане з народженням Ісуса Христа Спасителя, чия жертва за гріх стала перемогою над смертю. Християни східного обряду святкують його 7 січня за застарілим Юліанським календарем. Він на 13 днів відстає від нового Григоріанського, який відповідає астрономічному. За цим календарем живуть, зокрема, Православна церква України та Українська греко-католицька церква (УГКЦ), а також Єрусалимська, Російська, Сербська, Грузинська, Чорногорська, Польська православні церкви, Афонські монастирі.
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Розбіжність виникла понад 100 років тому, коли світське життя перейшло на новий Григоріанський календар (за ним Різдво святкують 25 грудня), а церква залишилась на старому. Хоча достеменно невідомо, коли саме народився Спаситель, адже в ті часи не було заведено записувати дати народження, а тим більше, святкувати дні народження.
Про традиції
Перед Різдвом віруючі дотримуються суворого сорокаденного посту, під час якого обмежують себе не тільки в їжі, але й у веселощах. Святкування Різдва починається ввечері 6 січня, зі сходженням першої зірки. За традицією, на стіл ставлять 12 пісних страв і всією родиною читають молитву.
Як розповіла в ефірі "Українського радіо" етнографиня Галина Олійник, на святковому столі має бути обов’язково кутя, узвар, вареники з різними начинками, голубці з пшоном чи кукурудзою. Також з давнини українці зустрічали Різдво із рибою, яка була символом Бога. Вона може бути запеченою, присмаженою чи фаршированою. Крім того, на стіл ставили мариновані чи сушені гриби. У деяких регіонах України заведено давати по ложці різдвяних страв тваринам, бо, як кажуть у народі, на Різдво з Богом говорять всі: і худоба, і люди, і дикі тварини.
У святковий день у храмах проходять божественні літургії, а віряни збираються за святковим столом, вітаючи один одного словами: "Христос народився! Славімо його!". У переддень Різдва в деяких регіонах України плетуть дідуха – пшеничний, вівсяний і житній сніп, який, за повір'ям, охороняє будинок від злих духів і приносить благополуччя. Його ставлять у найпочесніше місце в будинку. У різдвяні дні прийнято ходити вертепом, невід'ємним атрибутом якого є різдвяна зірка. Вона символізує радісну звістку про народження Божого дитяти. Святкування Різдва триває наступні 12 днів, аж до Водохреща, і супроводжується різноманітними гуляннями, жартами та колядками. Цей період називають Святками.
Народні прикмети на свято
За народними прикметами, якщо Різдво видасться сніжним, то це віщує щедрий урожай пшениці, а відлига — холодну весну. Яскравий місяць і зірки на небі — до швидких суворих морозів. Утім, для наших предків набагато важливішими були не погодні знаки, а атмосфера в оселі. Вони вважали, що 7 січня в жодному разі не можна сваритися, щоб не злякати щастя та удачу в новому році.
Що відомо
- У грудні 2020 року голова ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового в один день 25 грудня в Україні можливе тоді, коли церква та віряни "дозріють" до такого рішення.
- Митрополит прогнозує, що більшість українців перейдуть на святкування Різдва за григоріанським календарем вже протягом найближчих 10 років.
- У грудні 2019 року митрополит Епіфаній заявляв Супільному, що Православна церква не проти перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, проте таку ініціативу не підтримують українці.
- Згідно з опитуванням, найбільш улюбленим святом українців у новорічно-різдвяний період є Різдво – про це заявили 49% опитаних. Натомість найменше – 4% – люблять Старий Новий рік.
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