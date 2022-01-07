В Україні та світі 7 січня християни східного обряду святкують одне з найурочистіших серед дванадесятих релігійних свят – Різдво Христове, якому передує Святвечір. У цей день радіють народженню Христа і прославляють його. У ніч з 6 на 7 січня та у день Різдва у церквах проводяться богослужіння та літургії і починаються 12-денні Святки. З початком свята закінчується сорокаденний Пилипівській піст.

Про дату святкування Різдва

Різдво Христове пов’язане з народженням Ісуса Христа Спасителя, чия жертва за гріх стала перемогою над смертю. Християни східного обряду святкують його 7 січня за застарілим Юліанським календарем. Він на 13 днів відстає від нового Григоріанського, який відповідає астрономічному. За цим календарем живуть, зокрема, Православна церква України та Українська греко-католицька церква (УГКЦ), а також Єрусалимська, Російська, Сербська, Грузинська, Чорногорська, Польська православні церкви, Афонські монастирі.

Розбіжність виникла понад 100 років тому, коли світське життя перейшло на новий Григоріанський календар (за ним Різдво святкують 25 грудня), а церква залишилась на старому. Хоча достеменно невідомо, коли саме народився Спаситель, адже в ті часи не було заведено записувати дати народження, а тим більше, святкувати дні народження.

Про традиції

Перед Різдвом віруючі дотримуються суворого сорокаденного посту, під час якого обмежують себе не тільки в їжі, але й у веселощах. Святкування Різдва починається ввечері 6 січня, зі сходженням першої зірки. За традицією, на стіл ставлять 12 пісних страв і всією родиною читають молитву.

Як розповіла в ефірі "Українського радіо" етнографиня Галина Олійник, на святковому столі має бути обов’язково кутя, узвар, вареники з різними начинками, голубці з пшоном чи кукурудзою. Також з давнини українці зустрічали Різдво із рибою, яка була символом Бога. Вона може бути запеченою, присмаженою чи фаршированою. Крім того, на стіл ставили мариновані чи сушені гриби. У деяких регіонах України заведено давати по ложці різдвяних страв тваринам, бо, як кажуть у народі, на Різдво з Богом говорять всі: і худоба, і люди, і дикі тварини.

У святковий день у храмах проходять божественні літургії, а віряни збираються за святковим столом, вітаючи один одного словами: "Христос народився! Славімо його!". У переддень Різдва в деяких регіонах України плетуть дідуха – пшеничний, вівсяний і житній сніп, який, за повір'ям, охороняє будинок від злих духів і приносить благополуччя. Його ставлять у найпочесніше місце в будинку. У різдвяні дні прийнято ходити вертепом, невід'ємним атрибутом якого є різдвяна зірка. Вона символізує радісну звістку про народження Божого дитяти. Святкування Різдва триває наступні 12 днів, аж до Водохреща, і супроводжується різноманітними гуляннями, жартами та колядками. Цей період називають Святками.

Народні прикмети на свято

За народними прикметами, якщо Різдво видасться сніжним, то це віщує щедрий урожай пшениці, а відлига — холодну весну. Яскравий місяць і зірки на небі — до швидких суворих морозів. Утім, для наших предків набагато важливішими були не погодні знаки, а атмосфера в оселі. Вони вважали, що 7 січня в жодному разі не можна сваритися, щоб не злякати щастя та удачу в новому році.

Що відомо

У грудні 2020 року голова ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового в один день 25 грудня в Україні можливе тоді, коли церква та віряни "дозріють" до такого рішення.

Митрополит прогнозує, що більшість українців перейдуть на святкування Різдва за григоріанським календарем вже протягом найближчих 10 років.

У грудні 2019 року митрополит Епіфаній заявляв Супільному, що Православна церква не проти перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, проте таку ініціативу не підтримують українці.

Згідно з опитуванням, найбільш улюбленим святом українців у новорічно-різдвяний період є Різдво – про це заявили 49% опитаних. Натомість найменше – 4% – люблять Старий Новий рік.

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