У Маріупольському зоопарку чекають на поповнення. У пари блакитнооких бенгальських тигрів народиться малюк. Про це Суспільному повідомила працівниця Маріупольського зоопарку Наталія Луценко.

За словами працівниці зоопарку, бенгальським тиграм Люсі та Алексу 4 роки. Цей вид тигрів виведений штучно, вони мають білий окрас, чорні смужки та блакитні очі. В усьому світі бенгальських тигрів залишилось до двох сотень, каже фахівчиня.

"Досить добродушні, ласкаві. Вони, напевно, протягом усього життя грайливі, навіть дорослі пари — вони люблять гратися, люблять ніжитися на сонечку, купатися. Дуже люблять у тирсі, в суху пору року, повалятися. Дуже люблять купатися, божевільно вони воду люблять. На відміну від левів, тигри обожнюють воду в спекотну пору року. Сніг люблять, по снігу теж вони стрибають, чистять свою шерсть, потім вилизуються дуже довго. Поводяться як звичайний домашній кіт", — розповіла Наталія Луценко.

Суспільне Донбас Бенгальські тигри люблять гратися, ніжитися на сонечку та купатися

Щодня, каже Наталія, одному дорослому тигру потрібно у середньому 10 кілограмів м’яса. Це може бути яловичина, баранина, курятина, свинина або навіть риба. Вагітній самиці Люсі додають ще й вітаміни.

"Додаємо крейду, щоб кістки були міцні, додаємо риб’ячий жир. Ми дивимося, якщо почалась линька не вчасно, якщо стали вуса випадати. Якщо тварина, самка вагітна, то їй додаткові вітаміни потрібні. Ми включаємо, додатково, в її раціони ці вітаміни", — розповіла фахівчиня.

Суспільне Донбас Дорослий тигр щодня з'їдає до 10 кілограмів м’яса

Також у Маріупольському зоопарку мешкає пара уссурійських тигрів Зевс і Гєра та троє їх діточок.

"Вони не дуже люблять літо, спеку. Хоча ми намагаємося щоденно їх купати, регулярно. Утримання однакове, як і бенгальські, леви, як і уссурійські, той же раціон, вітаміни", — говорить фахівчиня.

Суспільне Донбас Уссурійські тигри

За словами Наталії, через карантинні обмеження та зменшення відвідувачів, зоопарк почав брати їжу для тигрів у борг.

"Ми готові малюків відправляти в ту ж Африку, на природу, щоб вони адаптувалися в якомусь Центрі і їх випускали в дику природу. Де їх дійсно не вистачає, де вони на межі зникнення. Але, для цього потрібна державна програма", — зауважила працівниця зоопарку.

Що відомо

Поповнення в сім'ї тигрів у Маріупольському зоопарку чекають навесні. Всі тигри занесені до Червоної книги, полювання на них заборонено.

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