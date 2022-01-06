Президент США Джозеф Байден заявив, що Китай та Росія сподіваються на збільшення схожості США до автократичної країни, адже, на думку Пекіна та Москви, дні демократії уже злічені. Про це заявив президент США під час пресконференції присвяченої річниці штурму Капітолію.

"У Китаї та Росії вважають, що дні демократії злічені. Вони насправді сказали мені, що демократія надто повільна, занадто обмежена через своє різноманіття, аби досягти успіху у сучасному складному світі, що швидко змінюється. Вони справді сподіваються, що Америка стане більше схожою на них і менш схожою на нас самих", — заявив президент США.

Байден зазначив, що не вірить в інший шлях США, аніж демократичний устрій та народовладдя.

"Вони сподіваються, що Америка стане місцем для автократії, диктаторів та сильних людей. Я в це не вірю. Бо цей шлях не відповідає тим американцями, які були у минулому і мають залишитись у майбутньому", — зазначив 46-ий президент США.

Він додав, що нині людство живе у переломний момент, коли знову триває боротьба між демократією та авторитаризмом.

"Ми живемо на переломній точці історії, як в США, так і за межами ми знову беремо участь у боротьбі між демократією та автократією, між прагненнями більшості та жадібністю меншості, між право народу на самовизначення та становленням авторитаризму", — підсумував Байден.

Що відомо

Ввечері 2 січня президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі. Розмова почалася 30 грудня о 15:35 за Вашингтоном (о 22:35 за Києвом). Перемовини тривали близько 50 хвилин. Байден закликав Росію до деескалації напруженості з Україною. Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомили у Білому домі.

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

У відповідь США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.

Сполучені Штати планують розпочати переговори з Росією щодо запропонованих нею "гарантій безпеки" у січні 2022 року, заявила помічниця державного секретаря з європейських питань Карен Донфрід за підсумками візиту до Києва, Москви й Брюсселя.

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