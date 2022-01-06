Мокрий сніг та ожеледицю прогнозують на Закарпатті на різдвяні свята

На більшій частині Закарпатської області та в Ужгороді 7-8 січня прогнозують ожеледицю на дорогах. Про це повідомили на сайті Закарпатського обласного центру з гідрометеорології.

"На різдвяні свята на Закарпатті йтиме мокрий сніг та сніг, на низовині подекуди з дощем, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці в горах подекуди туман, налипання мокрого снігу. На дорогах більшої частини території області ожеледиця. Ввечері 6 та в першій половині ночі 7 січня в західній частині області посилення північно-західного вітру до 15-20 м/с", — йдеться в повідомленні.

Синоптик Василь Манівчук на брифінгу повідомив: до вечора 6 січня погодні умови зміняться: кількість опадів зменшиться. "Ситуація стабілізувалася наразі. Вже, починаючи 6 січня зранку, на високогір'ї та перевальних частинах дощ почав переходити в мокрий сніг та сніг. На рівнинній території можливий короткочасний дощ, але інтенсивність невелика, кількість невелика. Ризиків для розвитку паводкової ситуації не несе", — сказав Василь Манівчук.

Температура на вихідних опуститься до -9 градусів.

Що відомо:

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Підтоплення на Закарпатті відбуваються декілька разів на рік. У липні 2021-го у Рахівському районі через сильну течію була пошкоджена дорога, знищено 31 міст, в річку потік зніс 10 автомобілів.

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