У Львові під стінами консульства Казахстану зібралось 25 людей із плакатами на підтримку республіки. На акцію прийшли українці, білоруси та казахи. Про це з місця події повідомив кореспондент Суспільного Назар Онисько.

Люди читали новини з Казахстану та висловлювали слова підтримки. Акція тривала близько 30 хвилин. Потім люди вирушили на площу Ринок.

"Зараз вперше люди знаходять в собі сміливість вийти на протест. Вийшли в Актау, Атирау, Алмати. У Львові відбувається акція підтримки. Прийшли білоруси, українці – люди, які те саме пережили. Вони небайдужі до долі Казахстану і бажають, аби Казахстан був вільним", — каже організаторка акції Віоксендес Де.

Суспільне Львів Біля консульства Казахстану у Львові відбулася акція солідарності

Серед учасників акції і львів'янин Даниїл Задорожній:

"Це — акція солідарності. Я прийшов підтримати, тому що в Казахстані відбуваються масові заворушення, які переходять у насильницькі дії і зараз туди направляються війська ОДКБ. Як я це бачу — Росія вводить свої війська на територію іншої країни. Мене, як українця це "тригерить", плюс у Казахстані мої друзі, мої знайомі", — каже Даниїл Задорожній.

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести. Приводом стало збільшення цін на газ, влада країни частково пішла на поступки, та згодом ситуація змінилась.

Президент Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд у відставку. Але мітингарів це не влаштувало. Вони вимагають, щоб експрезидент Нурсултан Назарбаєв остаточно пішов із влади.

У ніч проти 5 січня протести переросли в сутички мітингарів і поліції, протягом дня в країні частково був відсутній інтернет і зв'язок.

Пізніше Токаєв запровадив надзвичайний стан на всій території Казахстану і провів переговори з президентами РФ і Білорусі Путіним та Лукашенком. У ніч проти 6 січня він оголосив, що звернувся до голів держав ОДКБ (Організація Договору колективної безпеки — ред.) надати допомогу Казахстану в подоланні цієї терористичної загрози".

6 січня ОДКБ і зокрема Росія направила колективні військові сили до Казахстану для придушення протестів. Тим часом казахські військові вже зайшли у центр Алмати, а силовики країни повідомили про "ліквідацію" десятків протестувальників під час антитерористичної операції.

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