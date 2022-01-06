11 людей евакуювали: у багатоповерхівці на Луганщині сталася пожежа

Під час пожежі у багатоквартирному будинку по вулиці Айдарська у селищі Новопсков, що на Луганщині, евакуювали 11 людей. Цю інформацію Суспільному підтвердили у ДСНС.

"У квартирі, де сталася пожежа, рятувальники виявили тіло чоловіка 1958 року народження, без ознак життя ", — сказано у повідомленні.

За даними рятувальників, о 6.53 пожежу вдалося локалізувати, а о 6.57 – повністю ліквідувати. Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.

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