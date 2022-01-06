Чоловік, якого реанімували в новорічну ніч у Черкасах — у комі

У стані коми нині перебуває чоловік, якого в новорічну ніч реанімували медики черкаської екстренки. Тоді зі стану клінічної смерті пацієнта виводили 51 хвилину, розповіла лікарка, яка виїжджала на виклик, Катерина Скворцова.

У новорічну ніч лікарка з медицини невідкладних станів Катерина Скворцова та фельдшер Віктор Прокопенко працювали разом. За словами лікарки, це був перший виклик у новорічну ніч.

"Новий рік розпочався тим, що ми отримали виклик під номером «тринадцять». І це була реанімація", — пригадав фельдшер Віктор Прокопенко.

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Нині 63-річний пацієнт перебуває в реанімації третьої міської лікарні. І досі за його життя триває боротьба лікарів. Донька стан батька не коментує. Лікар Євген Білан розповів, що роблять усе аби чоловік знову зміг повернутися до повноцінного життя.

"Пацієнт зараз знаходиться в глибокій комі. Ми надаємо протокольну допомогу згідно з тим, як це потрібно", — пояснив лікар.

Суспільне: Черкаси Катерина Скворцова та Віктор Прокопенко

Допомогти пацієнтам та дати їм більше шансів на одужання, до приїзду швидкої може кожен, зауважила лікарка черкаської екстренки Катерина Скворцова:

"Якщо ви бачите, що людина без свідомості, треба впевнитися в тому, що відсутнє дихання і розпочати непрямий масаж серця. Його слід проводити до того моменту, поки приїде швидка допомога".

У новорічну ніч медики екстренки залучили більшу частину обладнання швидкої, зауважила лікарка. Пацієнт був без серцевого ритму та дихання. На секунди серце чоловіка починало працювати, потім знову зупинялося. Лише через 51 хвилину безперервної реанімації, пацієнта вдалося вивести із клінічної смерті.

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Щораз успіх таких реанімацій залежить від майстерності медиків, розповів телефоном керівник Всеукраїнської ради реанімації та екстреної медичної допомоги Віталій Крилюк.

"Лікарі цієї бригади мали можливість користуватися сучасними методами, які використовуються при проведенні серцево-легеневої реанімації. Тобто, механічним засобом – натисненням на грудну клітку, що є дуже важливим, оскільки це є доведеним методом, який дає можливість проводити серцево-легеневу реанімацію досить якісно", — зауважив Віталій Кирилюк.

Керівник додав, що черкаські медики у новорічну ніч показали себе з найкращої сторони та продемонстрували свій високий професіоналізм.

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