Майже 900 черкащан отримали бустерну дозу проти COVID-19

На Черкащині 886 людей щепились бустерною дозою проти коронавірусної хвороби. Про це повідомила заступниця голови Черкаської обласної державної адміністрації Лариса Кошова.

Як розповіла Лариса Кошова, за добу 5 січня, вакцинувалися проти коронавірусу 2 847 жителів Черкащини:

"Від початку вакцинальної кампанії в області провели 946 155 щеплень. Першу дозу отримало 479 129 людей, завершили вакцинацію 465 835".

Зокрема, додала посадовиця, щепили вакциною CoviShield 16 198 разів, CoronaVac – 354 073, Pfizer – 363 697, Astra Zeneca – 110 882, Moderna – 101 305.

Лариса Кошова зауважила, що додатковою дозою усього вакцинувалися 305 людини, бустерною – 886 черкащан.

Що відомо

Із 23 грудня Черкаська область перейшла до "жовтої" зони карантину. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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